Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde final zamanı geldi çattı. Bir yanda bu arenaya hakim olan bir takım görünümündeki 1907 Fenerbahçe espor, diğer yanda da ilk kez finale çıkmayı başararak büyük bir çıkışa imza atan Fastpay Wildcats.

Fastpay Wildcats'ten Mete "RoboGodLoL" Sevinç, Alihan "PBD" Ocaklı ve Hakan Mert "psychoferret" Çakmak büyük final öncesi konuğumuz oldu. FANATİK'in sorularını yanıtlayan esporun yıldızları samimi açıklamalarda bulundular.

İşte dev final öncesi açıklamaları...

Mete "RoboGodLoL" Sevinç'in açıklamaları şu şekilde:

"Sezona bu kadar kötü başlayacağımızı düşünmüyorduk. Ancak play-off'larda rakiplerimizin de formsuzluğu işimize geldi. Sonradan takımdaki sinerjiyi yakaladık. Bizim için 2.lik başarı değil. Bundan dolayı kazanmak istiyoruz. Oyuncuların da heyecanlı olduğunu görüyoruz. Şu an söylemeseler de..."

"MSI'ın olmaması dezavantaj ama bizim en büyük artımız 5 genç Türk olmamız. İyi anlaşıyoruz ve bu konuda akademinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Genç oyuncu potansiyeli olarak çok geniş bir kitleye sahibiz."

Hakan Mert "psychoferret" Çakmak: Tek eksimiz tecrübe eksikliğimiz

Takımın ormancı rolünü üstlenen Hakan Mert "psychoferret" Çakmak ise şu sözlerle finali değerlendirdi:

Sezon başında çok iyi hazırlanmıştık ancak ilk yarıda aldığımız mağlubiyetler özgüvenimizi zedeledi. Ancak evdeki rahatlık toparlanmamıza neden oldu. Bizim artımız anlaşan bir takımız. Eksimiz ise tecrübemiz yok.

"Maç için heyecanlıyız. Ancak MSI'ın olmaması biraz bu finali gölgede bırakıyor gibi... Dünya ne yaptığımızı bilmeyecek!"

Kaptandan Fenerbahçe'ye gözdağı

Takım kaptanı Alihan "PBD" Ocaklı'nın açıklamarı da şu şekilde:

"İlk yarı bizim için baya kötüydü. Ancak sahneden eve geçince baya rahatladık ve üst üste galibiyetler aldık. Finalde de kazanmak istiyoruz.Sahneye yavaş yavaş alışıyorduk. İlk zaman sahnede tecrübesiz bir görüntüdeydik. Ev ortamı bizi daha rahatlattı."

"Biz zaten sürekli evden çalıştığımız için dışarıya hasret kaldık. Stres daha da artıyor. Takımca daha da iyi anlaşıyoruz. Bu süreci iyi geçirdik diye düşünüyorum. Diğer takımların form düşüklüğü de bundan kaynaklanıyor olabilir."

"1907 Fenerbahçe çok iyi oyunculardan kurulu. Bireysel olarak çok iyi oyuncular ama biz de takım olarak çok iyi bir sinerji yakaladık. Fenerbahçeli oyuncular geçen performansları gibi olursa bu maç bizim açımızdan hiç heyecanlı olmayacak gibi..."

Mehmet Caner Kolağasıgil