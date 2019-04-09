A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Türk Milli Takımımızın yer aldığı 32. Fas Bisiklet Turu'nda 4. gün, dün koşulan Al Hoceima - Nador etabıyla geride kaldı. 95 bisikletçinin yarıştığı 128 km'lik etabın galibi, parkuru 2 saat 56 dakika 22 saniyede tamamlayan Stefano Gandin olurken; Marlon Gaillard ikinci, Samuel Volkers ise üçüncü sırada bitiş çizgisine ulaştı. Ayrıca Türk Milli Takımı adına yarışan sporcumuz Cebrail Şeker de etabı 7. sırada tamamlamayı başardı.

Al Hoceima - Nador etabının ilk 10'u

1 Gandin Stefano 2:56:22

2 Gaillard Marlon ,,

3 Volkers Samuel Memil - CCN Pro Cycling 0:02

4 Bobbo Riccardo 0:24

5 Cant Jelle Tarteletto - Isorex ,,

6 Milán Diego Inteja Imca Ridea DCT ,,

7 Cebrail Seker ,,

8 Palyi Csaba ,,

9 Sunquist Mathias ,,

10 Abderrahim Zahiri ,,

Sonuçların tamamını ve Türk sporcuların derecelerini görmek için tıklayın

Evrard, liderlik koltuğunda çok rahat

Sovac takımından Laurent Evrard, 3. etapta elde ettiği galibiyetin ardından, 4 dakikadan fazla bir zaman farkıyla yarışın genel klasman liderliğine yükselmişti. Bu sonuçla oldukça avantajlı bir konuma geçen Belçikalı sporcu, 4. etap sonunda da hem zaman farkını hem de liderliğini korumayı başardı. Evrard, puan ve tırmanış kategorilerinde de ilk sırada yer alıyor.

Genel klasmanda ilk 5 ve Türk sporcuların durumları:

1 Evrard Laurent Sovac 15:12:58

2 Bradbury Edmund Memil - CCN Pro Cycling 4:27

3 Pijourlet Louis 4:46

4 Jousseaume Alan 4:48

5 Stockman Abram Tarteletto - Isorex 5:53

18 Yilmaz Yunus Emre 24:30

22 Tiryaki Oguzhan 30:14

26 Yavuz Emre 33:23

35 Özgür Batuhan 42:54

43 Cebrail Seker 48:37

51 Ay Enes 54:50

Lider mayoları giyecek isimler:

Puan mayosu: Diego Milán

Tırmanış mayosu: Abram Stockman

En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume

Takımlar kategorisinde son durum:

1 - Memil - CCN Pro Cycling 46:12:33

2 - Tarteletto - Isorex 7:38

3 - Gallina Colosio Eurofeed 11:39

5. etap: Nador - Oujda (164.8km)

32. Fas Bisiklet Turu, bugün koşulacak Nador - Oujda etabıyla devam edecek. 164, km'lik yarış, Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak.