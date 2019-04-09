Fas'ta, Al Hoceima - Nador etabının galibi Stefano Gandin

32. Fas Bisiklet Turu'nun 4. etabını, İtalyan bisikletçi Stefano Gandin kazandı. Milli sporcumuz Cebrail Şeker de yarışı 7. sırada tamamladı.

09 Nisan 2019, Salı 12:04 Son Güncelleme:
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Fas'ta, Al Hoceima - Nador etabının galibi Stefano Gandin

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Türk Milli Takımımızın yer aldığı 32. Fas Bisiklet Turu'nda 4. gün, dün koşulan Al Hoceima - Nador etabıyla geride kaldı. 95 bisikletçinin yarıştığı 128 km'lik etabın galibi, parkuru 2 saat 56 dakika 22 saniyede tamamlayan Stefano Gandin olurken; Marlon Gaillard ikinci, Samuel Volkers ise üçüncü sırada bitiş çizgisine ulaştı. Ayrıca Türk Milli Takımı adına yarışan sporcumuz Cebrail Şeker de etabı 7. sırada tamamlamayı başardı.

Al Hoceima - Nador etabının ilk 10'u

1   Gandin Stefano                     2:56:22

2   Gaillard Marlon                     ,,

3   Volkers Samuel   Memil - CCN Pro Cycling   0:02

4   Bobbo Riccardo                     0:24

5   Cant Jelle      Tarteletto - Isorex      ,,

6   Milán Diego      Inteja Imca Ridea DCT   ,,

7   Cebrail Seker                     ,,

8   Palyi Csaba                        ,,

9   Sunquist Mathias                  ,,

10   Abderrahim Zahiri                  ,,

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Evrard, liderlik koltuğunda çok rahat

Sovac takımından Laurent Evrard, 3. etapta elde ettiği galibiyetin ardından, 4 dakikadan fazla bir zaman farkıyla yarışın genel klasman liderliğine yükselmişti. Bu sonuçla oldukça avantajlı bir konuma geçen Belçikalı sporcu, 4. etap sonunda da hem zaman farkını hem de liderliğini korumayı başardı. Evrard, puan ve tırmanış kategorilerinde de ilk sırada yer alıyor.

Genel klasmanda ilk 5 ve Türk sporcuların durumları:

1   Evrard Laurent   Sovac               15:12:58

2   Bradbury Edmund   Memil - CCN Pro Cycling   4:27

3   Pijourlet Louis                     4:46

4   Jousseaume Alan                     4:48

5   Stockman Abram   Tarteletto - Isorex      5:53

18   Yilmaz Yunus Emre                  24:30

22   Tiryaki Oguzhan                     30:14

26   Yavuz Emre                        33:23

35   Özgür Batuhan                     42:54

43   Cebrail Seker                     48:37

51   Ay Enes                           54:50

Lider mayoları giyecek isimler:

Puan mayosu: Diego Milán

Tırmanış mayosu: Abram Stockman

En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume

Takımlar kategorisinde son durum:

1   -   Memil - CCN Pro Cycling   46:12:33

2   -   Tarteletto - Isorex      7:38

3   -   Gallina Colosio Eurofeed   11:39

5. etap: Nador - Oujda (164.8km)

32. Fas Bisiklet Turu, bugün koşulacak Nador - Oujda etabıyla devam edecek. 164, km'lik yarış, Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak.

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