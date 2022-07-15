Fassnacht Kartal oluyor

Savunmaya Saiss, orta sahaya Gedson ve hücum hattına Cenk Tosun, Wout Weghorst ile Jackson Muleka takviyelerini yapan Beşiktaş , orta sahada serbest oyuncu pozisyonunda oynayan Christian Fassnacht transferinde de sona geldi. Teknik direktör Valerien Ismael'in isteğiyle girişimlere başlayan Siyah-Beyazlılar oyuncudan sonra kulübü Young Boys'la da anlaşmaya vardı.

Kapıyı 4 milyon Euro'dan açan İsviçre ekibine 3 milyon Euro önerdikten sonra beklemeye geçen Beşiktaş, sözleşmesi iki yıl sonra bitecek oyuncu için Young Boys'u istediği rakama çekemeyince son bir hamle yaptı.

İspanya kampına yetiştirilecek

Kartal teklifini 3.5 milyon Euro'ya çıkarınca Young Boys'un inadı kırıldı ve Valerien Ismael'in ısrarla istediği Fassnacht'a izin çıktı. Transferin sonuçlanması için ödeme planı üzerinde görüşmelerin sürdürüldüğü öğrenildi. Beşiktaş'ın taksitler konusunu sonuçlandırmaya çalıştığı bildirilirken,

28 yaşındaki oyuncunun 20 Temmuz'da başlayacak İspanya kampı öncesi Siyah-Beyazlı kadroya dahil olması bekleniyor.