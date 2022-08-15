Fassnacht Beşiktaş için gemileri yaktı!

Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündeminde uzun süredir yer alan Christian Fassnacht, eşiyle İstanbul’a gelmiş, Vodafone Park ve Nevzat Demir Tesisleri’ni gezmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’le yaptığı görüşmeden olumlu ayrılarak Kara Kartal’a transfer olmayı kabul eden 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bir süredir kulüplerin anlaşmasını bekliyordu.

Tecrübeli isim, Beşiktaş’ın kendisi için 2.5 milyon Euro’dan yukarıya çıkmaması, kulübü Young Boys’un da 4 milyon Euro’da ısrarcı olması sonrasında harekete geçti. Başarılı futbolcunun, Young Boys yönetimiyle görüşüp Siyah-Beyazlılar’a transfer olmak istediğini ve bu konuda kendisine kolaylık sağlanmasını istediği kaydedildi. Bu rest sonrasında Young Boys yönetiminin Beşiktaş’la yeni bir görüşme yapma kararı aldığı ve tarafların bu hafta içinde bir araya geleceği ifade edildi.

Ismael ısrarla istiyor

Teknik direktör Valerien Ismael’in alınmasını ısrarla istediği başarılı futbolcu, sağ kanat hattına ek olarak orta ve hücum hattının hemen hemen her bölgesinde forma giyebiliyor. Joker özelliği sebebiyle İsviçreli futbolcuyu kadrosunda görmek konusunda ısrarcı olan Ismael, Fassnacht’ı hem Ghezzal’ın yedeği hem de sol hatta bir alternatif olarak kullanmayı amaçlıyor. Başarılı oyuncunun skor üretme özelliği de Ismael’i cezbediyor. Genç teknik adam, bu transferin bir an önce bitirilmesini istiyor.







