Fas’ın İfran şehrindeki Al Akhawayn Üniversitesi’nden Doç. Dr. Driss Maghraoui, Fas’ın eski sömürgecisi Fransa ile Dünya Kupası’ndaki maçını CNN Türk’e anlattı. CNN Türk editörü Serdar Korucu’nun sorularını yanıtlayan Maghraoui, “Bence Fransa’yı “düşman” belirlemek abartı olur. Ama burada bir sembolizm var. Fas, eski sömürgeci bir güçle karşı karşıya geliyor sonuçta. Bunun geçmişle, spor ve siyaset arasındaki ilişkiyle ve “hafızanın siyasetiyle” alakası var” dedi.

Doç. Dr. Maghraoui, Fransa’nın Fas’ı 1912-1956 yılları arasında yönettiğini hatırlattı ve “Hala Fransız varlığından o ya da bu şekilde etkileniyoruz. Hukuk sistemi olsun, Faslıların Fransızca konuşması olsun… Hala Fransa’dan esinlenmiş bir eğitim sistemimiz var, hala önemli bir müttefiğimiz. Şu anda iyi diplomatik ilişkilerimiz olmasına rağmen Fransa sömürgeci bir güçtü” diye konuştu.

Sömürge döneminin Fas tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Faslı akademisyen, “Sömürgecilik kendi içinde çelişkili bir sistem. Çünkü bize sömürdüğü ülkeye büyük şeyler kazandırmayı vaadeder ama günün sonunda pek çok sorun getirir. Bize özgürlükten bahsedip aynı zamanda bu özgürlüğü birçok insanın elinden aldı” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Maghraoui,“Fransa’da doğan birinin, ki bu futbolcuların çoğu Fransa ya da Avrupa doğumlu, kendini ait hissetmemesi oldukça manidar. İşte bu tarz anlar çok önem taşıyor” dedi.

Maçtan önce Fas’taki son durumu da aktaran Doç. Dr. Maghraoui, “İnanılmaz bir hava var. Bence Fas’taki mesele kesinlikle gururla ilgili. Milli takım, birçok yönüyle başarabileceğimiz şeylerin potansiyelini temsil ediyor. Eğer çok çalışırsak bazı hedeflere ulaşmak için umut olduğunu gösteriyor” diye konuştu.