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Fas'ın kadrosu açıklandı! Saiss detayı

Katar 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Fas'ın kadrosu belli oldu. Eski teknik direktör Vahid Halilhodzic ile problem yaşayan ve Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmayan Hakim Ziyech, Walid Regragui'nin takımın başına geçmesiyle milli takıma geri döndü. Beşiktaşlı Romain Saiss'in de durumu netlik kazandı.

10 Kasım 2022, Perşembe 14:46 Son Güncelleme:
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Fas'ın kadrosu açıklandı! Saiss detayı

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Afrika temsilcisi Fas'ın kadrosu belli oldu. Beşiktaş 'ta forma giyen Romain Saiss'in de çağırıldığı kadroda eski teknik direktör ile tartışan ve milli takımı bıraktığını açıklayan Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech de yer aldı.

Fas'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Yassine Bono, Munir, Tagnaouti

Defans: Hakimi, Mazraoui, Romain Saiss, Aguerd, Dari, El-Yamiq, Yahia Attiat-Alal, Badr Benoun

Orta Saha: Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Sabiri, Ounahi, Bilel El Khanouss, Hathya Jabrane

Hücum: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Booufal, Aboukhlal, Ez Abde, Amine Harit, İlias Chair, Hamdallah, Cheddira

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