Fas'ın kadrosu açıklandı! Saiss detayı
Katar 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala Fas'ın kadrosu belli oldu. Eski teknik direktör Vahid Halilhodzic ile problem yaşayan ve Afrika Uluslar Kupası kadrosuna alınmayan Hakim Ziyech, Walid Regragui'nin takımın başına geçmesiyle milli takıma geri döndü. Beşiktaşlı Romain Saiss'in de durumu netlik kazandı.
2022 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Afrika temsilcisi Fas'ın kadrosu belli oldu. Beşiktaş 'ta forma giyen Romain Saiss'in de çağırıldığı kadroda eski teknik direktör ile tartışan ve milli takımı bıraktığını açıklayan Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech de yer aldı.
Fas'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Yassine Bono, Munir, Tagnaouti
Defans: Hakimi, Mazraoui, Romain Saiss, Aguerd, Dari, El-Yamiq, Yahia Attiat-Alal, Badr Benoun
Orta Saha: Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Sabiri, Ounahi, Bilel El Khanouss, Hathya Jabrane
Hücum: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Booufal, Aboukhlal, Ez Abde, Amine Harit, İlias Chair, Hamdallah, Cheddira