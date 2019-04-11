A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr
32. Fas Bisiklet Turu'nda 6. gün, dün koşulan Guercif - Fès etabıyla geride kaldı. 181 km'lik yarışı Faslı bisikletçi El Mehdi Chokri 5 saat 5 dakika 31 saniyelik derecesiyle kazanırken, Diego Milán ikinci, Thomas Joseph üçüncü oldu. Ayrıca Türk Milli Takımı sporcularından Oğuzhan Tirayaki 6'ncı, Yunus Emre Yılmaz ise 8. sırada bitiş noktasına ulaştılar.
Guercif - Fès etabının ilk 10'u:
1 Chokri El Mehdi 5:05:31
2 Milán Diego Inteja Imca Ridea DCT 0:25
3 Joseph Thomas Tarteletto - Isorex ,,
4 Volkers Samuel Memil - CCN Pro Cycling ,,
5 Abderrahim Zahiri 0:29
6 Tiryaki Oguzhan ,,
7 De Rooze Niels Tarteletto - Isorex 0:33
8 Yilmaz Yunus Emre 0:39
9 Hetherington Ben Memil - CCN Pro Cycling 1:41
10 Sazanov Andrey 1:57
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Lider mayolar:
Genel klasman lideri: Laurent Evrard
Puan mayosu: Diego Milán
Tırmanış mayosu: Abram Stockman
En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume
7. etap: Fès - Meknès (144km)
Fas Turu, bugün koşulacak 7. etapla devam edecek. Yarış, Türkiye saatiyle 15:00'te başlayacak.