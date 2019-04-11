Fas Turu'nda bu kez ev sahibi Chokri kazandı

Fas Turu'nun 6. etabını ev sahibi sporcu El Mehdi Chokri kazandı. Milli takım sporcularımız Oğuzhan Tiryaki ve Yunus Emre Yılmaz da ilk 10'a girmeyi başardı.

11 Nisan 2019, Perşembe 14:27
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Fas Turu'nda bu kez ev sahibi Chokri kazandı

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

32. Fas Bisiklet Turu'nda 6. gün, dün koşulan Guercif - Fès etabıyla geride kaldı. 181 km'lik yarışı Faslı bisikletçi El Mehdi Chokri 5 saat 5 dakika 31 saniyelik derecesiyle kazanırken, Diego Milán ikinci, Thomas Joseph üçüncü oldu. Ayrıca Türk Milli Takımı sporcularından Oğuzhan Tirayaki 6'ncı, Yunus Emre Yılmaz ise 8. sırada bitiş noktasına ulaştılar.

Guercif - Fès etabının ilk 10'u:

1   Chokri El Mehdi                              5:05:31

2   Milán Diego   Inteja Imca Ridea DCT               0:25

3   Joseph Thomas   Tarteletto - Isorex               ,,

4   Volkers Samuel   Memil - CCN Pro Cycling            ,,

5   Abderrahim Zahiri                           0:29

6   Tiryaki Oguzhan                              ,,

7   De Rooze Niels   Tarteletto - Isorex               0:33

8   Yilmaz Yunus Emre                           0:39

9   Hetherington Ben   Memil - CCN Pro Cycling         1:41

10   Sazanov Andrey                              1:57

Sonuç tablosunun tamamını ve genel klasmanı görmek için tıklayın

Lider mayolar:

Genel klasman lideri: Laurent Evrard

Puan mayosu: Diego Milán

Tırmanış mayosu: Abram Stockman

En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume

7. etap: Fès - Meknès (144km)

Fas Turu, bugün koşulacak 7. etapla devam edecek. Yarış, Türkiye saatiyle 15:00'te başlayacak.

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