A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

32. Fas Bisiklet Turu'nda 6. gün, dün koşulan Guercif - Fès etabıyla geride kaldı. 181 km'lik yarışı Faslı bisikletçi El Mehdi Chokri 5 saat 5 dakika 31 saniyelik derecesiyle kazanırken, Diego Milán ikinci, Thomas Joseph üçüncü oldu. Ayrıca Türk Milli Takımı sporcularından Oğuzhan Tirayaki 6'ncı, Yunus Emre Yılmaz ise 8. sırada bitiş noktasına ulaştılar.

Guercif - Fès etabının ilk 10'u:

1 Chokri El Mehdi 5:05:31

2 Milán Diego Inteja Imca Ridea DCT 0:25

3 Joseph Thomas Tarteletto - Isorex ,,

4 Volkers Samuel Memil - CCN Pro Cycling ,,

5 Abderrahim Zahiri 0:29

6 Tiryaki Oguzhan ,,

7 De Rooze Niels Tarteletto - Isorex 0:33

8 Yilmaz Yunus Emre 0:39

9 Hetherington Ben Memil - CCN Pro Cycling 1:41

10 Sazanov Andrey 1:57

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Lider mayolar:

Genel klasman lideri: Laurent Evrard

Puan mayosu: Diego Milán

Tırmanış mayosu: Abram Stockman

En iyi genç mayosu: Alan Jousseaume

7. etap: Fès - Meknès (144km)

Fas Turu, bugün koşulacak 7. etapla devam edecek. Yarış, Türkiye saatiyle 15:00'te başlayacak.