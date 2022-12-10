2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İspanya'yı devirerek tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan Beşiktaşlı Saiss'in ülkesi Fas, bu kez de yıldızlar topluluğu Portekiz'i yenerek, adını yarı finale yazdırmanın hayalini kuruyor. 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak. Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi. Avrupa devi, son 16'da İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Ronaldo'nun sahada olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Portekiz'de Mendes ve Pereira, Fas'ta Aguerd sakatlıkları sebebiyle yoklar. İspanya mücadelesinin uzatma anlarında arka adalesinden sakatlanan Saiss'in kesin durumunun ise maç saati belli olacağı öğrenildi. İki takım daha önce 2018 ve 1986'dakiDünya Kupaları'nda aynı grupta yer aldılar. Portekiz, 2018'de 1-0 ve 1986'da da 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

2022 Dünya Kupası Fas-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak Fas-Portekiz maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

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Fas-Portekiz muhtemel 11'ler:

Fas: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Carvalho, Otavio, Silva, Fernandes, Felix, Ramos (Ronaldo)

Portekiz: Bono, Hakimi, Yamiq, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Boufal, Ziyech, En-Nesyr