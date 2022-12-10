Fas - Portekiz (CANLI) | 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finaller

Dünya Kupası F Grubu'ndaHırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider olarak çıkmayı başaran ve 1986'dan sonra ilk kez Son 16 Turu'na kalan Fas, şu ana kadar Katar'daki en büyük sürprizlerden birine imzasını atıyor. Kadrosunda takım kaptanı olan Beşiktaşlı Romain Saiss'i bulunduran Afrika temsilcisi, güçlü Portekiz ile yarı finale çıkmak için mücadele ediyor. Fas, Son 16'da İspanya'yı 0-0 biten maçın penaltı atışlarında 3-0 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi ve Gana'dan (2010) sonra bunu başaran ilk Afrika ülkesi oldu. Diğer tarafta Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun beklenmedik bir şekilde yedek başladığı mücadelede İsviçre'yi 6-1 yendi ve adeta gövde gösterisi yaparak Fas'ın rakibi oldu. Ronaldo'nun yerine Son 16'da ilk 11'de başlayan ve hat-trick yapan Gonçalo Ramos bu akşam da 11'de yer alıyor.

Fas 1-0 Portekiz (Karşılaşmada ilk yarı sona erdi)

18. dakikada Fas'ta sağ kanatta topla buluşan Hakim Ziyech'in içeri kat ederek ceza sahası dışından yaptığı vuruş, auta gitti.

26. dakikada Fas'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hakim Ziyech ortayı yaparken Youssef En Nesyri'nin kafa vuruşu auta gitti.

34. dakikada Sofiane Boufal'ın sol kanada bıraktığı topta Yahia Attiyat ortasını yaparken ceza sahası içinde uygun pozisyonda Selim Amallah'ın yaptığı vuruş, auta gitti.

35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sofiane Boufal'ın topu sağ ayağına çekerek yaptığı vuruş, kaleci Diogo Costa'da kaldı.

39. dakikada Portekiz'de Raphael Guerreiro'nun ortasına ceza sahası ön çizgisinde boş pozisyonda olan Joao Felix'in gelişine yaptığı vuruş dışarı gitti.

En Nesyri, müthiş yükseldi!

GOL | 42. dakikada kendi yarı sahasından paslarla çıkan Fas'ta Azzedine Ounahi, sol kanattaki Yahia Attiyat'ı gördü. Attiyat'ın ortasına müthiş yükselen Youssef En Nesyri, topu almaya çıkan Diogo Costa'dan önce kafa vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

Bruno Fernandes, direğe takıldı!

45. dakikada Diogo Dalot'nun kafayla indirdiği topa sağ kanattan çok dar açıdan gelişine vuruşunu yapan Bruno Fernandes'in topu üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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2022 Dünya Kupası Fas-Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Thumama Stadı'nda saat 18.00'de başlayan Fas-Portekiz maçı, TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean Fanatik.com.tr'de...

Fas-Portekiz 11'ler:

Fas: Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saiss, Yahya Attiyat, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri

Yedekler: Monir El Kajoui, Ahmed Tagnaouti, Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, Abdelhamid Sabiri, Ilias Chair, Zakaria Aboukhlal, Abde Ezzalzouli, Achraf Dari, Walid Cheddira, Bilal El Khannouss, Badr Benoun, Yahya Jabrane

Portekiz: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Neves, Bernardo Silva, Otávio; Bruno Fernandes, João Félix, Gonçalo Ramos.