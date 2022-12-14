2022 Dünya Kupası'ndan birçok hikaye çıksa da en büyüğünü ve özelini şüphesiz ki Fas yazdı. Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu grupla turnuvaya başlayan Afrika temsilcisi, hiç şans verilmemesine rağmen lider olarak bir üst tura yükseldi.

ÖNCE İSPANYA

Fas, Son 16 Turu'nda İspanya ile eşleştiğinde kimsenin favorisi değildi. Tüm otoriteler bu eşleşmede çeyrek finale yükselecek olan takımın İspanya olacağı yönünde görüş bildiriyordu.

90 dakikası ve uzatmaları 0-0 tamamlanan karşılaşmayı Fas penaltı atışları sonucunda kazanarak İspanya'yı kupa dışına itti.

SONRA PORTEKİZ

İspanya'yı eleyerek büyük sükse yapan Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Portekiz oldu. Kariyerinin sonuna gelen Cristiano Ronaldo, bir Dünya Kupası ile Milli Takım 'a veda etmek istiyordu.

Kadrosunda birbirinden büyük yıldızları bulunduran Fas, Youssef En Nesyri'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Fas'ın yarı finaldeki rakibi ise, 2018 Dünya Kupası şampiyonı ve kadrosunda birbirinden önemli yıldızları bulunduran Fransa...

Dünya Kupası çeyrek finalindeki ilk Arap takımı: Fas

BİRÇOK YILDIZA SAHİPLER

Fas kadrosunda Avrupa'da forma giyen birçok yıldız isim bulunuyor. PSG'den Achraf Hakimi, Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui, Chelsea'den Hakim Ziyech bunlardan bazıları...

Bu üç oyuncunun da ortak noktası Avrupa'da yetişmiş olmaları, ancak bu isimlerin yanı sıra Fas'ın kendi topraklarında yetiştirdiği isimler de var.

West Ham United'da forma giyen Nayef Aguerd, Sevilla'nın yıldız ismi Youssef En-Nesyri ve Strasbourg'da forma giyen ve Barcelona'nın transfer listesine giren Azzedine Ounahi, Fas'ta yetişen isimler olarak dikkat çekti.

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HER ŞEY 2009 YILINDA BAŞLADI

2009 yılında Fas'ın Sale şehrinde Kral IV Mohammed tarafından, 12 milyon Sterlin harcanarak bir futbol akademisi kuruldu. Ülkedeki yetersiz futbol tesislerinin açığını kapatmak amacıyla yapılan bu akademinin ilk görevi yetenekli futbolcuları keşfetme ve eğitme... Bu akademinin ismi VI Mohammed Futbol Akademisi.

2022 Dünya Kupası yari finalinde yer alan Fas'ın kadrosundaki, Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd ve Azzedine Ounahi gibi isimler bu akademiden çıktı.

Bu isimlerin dışında bir dönem Gaziantep FK'da forma giyen Hamza Mendyl de bu akademinin mezunlarından.

İŞTE FAS'IN MUHTEŞEM BAŞARISININ TEMELLERİNİN ATILDIĞI AKADEMİ





TESİSİN NİTELİKLERİ

Sekiz adet FIFA standartlarında sahaya sahip olan akademide, bir adem iklim kontrollü kapalı saha, dört adet beş yıldızlı otel, dört soyunma odası, kaleciler için özel antrenman sahası ve aralarında diş hekimi de bulunan bir tıp merkezine sahip.





Tesisin içerisinde fizyoterapi ve Balneoterapi (Mineralli ve termal sular (şifalı sular), peloidler (şifalı çamurlar) ve gazlar gibi balneolojik unsurların banyo, içme ve inhalasyon şeklinde kullanılması ile yapılan tedavi yöntemidir.) merkezleri de bulunuyor.

Fas, bu akademinin ardından Agadir, Tangier, Saidia şehirlerine de benzer tesislerden kurdu.

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REGRAGUI'NİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda elde ettiği zaferin baş mimarı olarak gösterilen Walid Regragui'nin yıllar sonra bir görüntüsü ortaya çıktı.

47 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın bir taktik analiz seminerine katıldığı öğrenildi. Regragui bu seminerden bir yıl sonra takımını Dünya Kupası'nda yarı finale taşıdı.

Burak Özdemir | Fanatik.com.tr