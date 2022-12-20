Fas Milli Takımı’na coşkulu karşılama

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda tarih yazan Fas Milli Takımı, ülkesinde coşkuyla karşılandı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Afrika takımı olan Fas, yarı finalde Fransa’ya 2-0 yenilerek Dünya Kupası’na veda etmişti.

Milli takımı karşılamak için başkent Rabat’ta cadde ve sokakları dolduran Faslılar, meşaleler yakarak, ellerinde Fas bayrakları salladılar. Fas Milli Takımı oyuncuları ise, üstü açık otobüs ile halkı selamlayarak polis eskortu eşliğinde Kraliyet Sarayı’na doğru ilerlediler.

Dünya Kupası’nda Belçika, İspanya ve Portekiz'i yenerek yarı finale kadar gelen Fas, geçtiğimiz cumartesi günü üçüncülük maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası’nı 4. sırada tamamladı.

RABAT (İHA)