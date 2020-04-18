Fas, Kuveyt ve Katar'da Corona virüs sebebiyle can kayıpları artıyor

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 137'ye, Kuveyt'te 6'ya, Katar'da ise 8'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 672'ye çıktı.

18 Nisan 2020, Cumartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Fas, Kuveyt ve Katar'da Corona virüs sebebiyle can kayıpları artıyor

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 137'ye, Kuveyt'te 6'ya, Katar'da ise 8'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 672'ye çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 137'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 106 kişide daha Kovid-19 teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 670 olduğu ifade edilen açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının ise 298'e ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19 sebebiyle öldüğünü ve ülkedeki toplam can kaybının 6'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede 93 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1751 olduğu aktarılan açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının ise 280'e yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 sebebiyle yeni bir ölümün gerçekleştiği ve böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 345 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, tedavilerinin ardından iyileşen hasta sayısının ise 510'a yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 672 çıktığını açıkladı.

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