2022 Dünya Kupası'nın sürprizlerinden birini Afrika temsilcisi Fas yaşattı. Belçika ve Hırvatistan'ın favori gösterldiği gruptan lider olarak çıkan Fas, son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu.

Birbirinden Cebelitarık Boğazı ile anılan Fas ile İspanya'nın birçok ortak özelliği var. Bu iki ülkenin ortak özellikleri yeşil sahaya da yansımış durumda...

İSPANYA'YI TANIYORLAR

Kadrosunda Chelsea'den Hakim Ziyech, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui gibi yıldızlar bulunduran Fas, İspanyol futboluna hiç yabancı değil.

Bilmeniz gereken her şey: Fas - İspanya

İSPANYA'DA YETİŞEN FASLILAR!

Birçok Faslı oyuncu, İspanya liglerinde forma giyerken, Fas Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden bazıları altyapı eğitimini de İspanya'da aldı. Birçok Afrikalı oyuncunun Fransa Milli Takımı'nı seçmesine rağmen Faslı oyuncular İspanya Milli Takımı'nı reddettiler. İşte o isimler...

ACHRAF HAKIMI: 1998 yılında Madrid'de dünyaya gelen yıldız oyuncu, bütün altyapı eğitimini Real Madrid'de aldı.

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2018 yılında Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen oyuncu 43 milyon Euro karşılığında önce Inter'e ardından da 68 milyon Euro'ya PSG'ye geçiş yaptı.

YASSINE 'BONO' BOUNOU: Kanada'nın Montreal şehrinde dünyaya gelen başarılı kaleci 2012 yılında Atletico Madrid B takımına transfer oldu. Bu tarihten sonra çeşitli İspanyol takımlarında görev alan Bono 2020 yılında Sevilla'ya transfer oldu.

YOUSSOUF EN NESYRI: 2015 yılında 18 yaşındayken Malaga U19'a transfer olan yıldız oyuncu aynı takımda profesyonel oldu.

Gösterdiği performansla dikkatleri çeken En Nesyri önce 6 milyon Euro'ya Leganes'e ardından 2020 yılında 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.

ABDESSAMED EZZALZOULI (EZ ABDE): Barcelona'nın genç yeteneği futbola İspanyol ekibi Elche'nin altyapısında başladı. 2021 yılında 2 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya geçiş yaptı.

Genç oyuncu sezon başında Osasuna'ya kiralandı.

MUNIR MOHAMEDI: Bir dönem Süper Lig 'de Hatayspor forması da giyen Munir, İspanya'da dünyaya geldi. Fubola AD Cueta altyapısında başlayan Munir, 2020 yılına kadar İspanya'da forma giydi.





Bu isimlerin dışında Sofiane Boufal, Javad El Yamiq gibi yolu İspanya'ya sonradan düşmüş Faslı oyuncular da kadroda yer alıyor.

NEDEN İSPANYA'YI SEÇMEDİLER?

Takımın en değerli isimlerinden Hakimi, yıllar önce İspanya Milli Takımı'ndan davet aldı. Alt yaş kategorilerinde İspanya ile antrenmanlara da çıktı.

Hakimi, nihai kararını Fas'tan yana kullanmasının sebebi olarak, "Kendimi evimde hissetmedim" demişti. Takımın en önemli yıldızlarından Hakim Ziyech'e de Hollanda Milli Takımı teklif yapmış, oyuncu bu teklifi reddetmişti.

Fas Futbol Federasyonu 2014 yılında 'Ülkeye ait yetenekleri geri getirin' kampanyasıyla Avrupa'da doğup büyüyen Faslı oyuncuların milli takıma katılması için bir çalışma başlattı.

Faslı oyuncularla doğrudan iletişime geçen Fas Futbol Federasyonu bu çalışmanın meyvelerini son yıllarda çok iyi topladı. Birçok Fas asıllı yıldızı kendi ülkesinin milli takımında oynamaya ikna eden Fas, Munir El Haddadi'yi ise İspanya'ya kaptırmıştı.





BRAHIM DIAZ BEKLEMEDE

İspanya'nın Malaga şehrinde doğan, futbola da Malaga alt yapısında başlayan Brahim Diaz, Manchester City altyapısına geçiş yapmıştı. 2019 yılında 17 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu, üst üste iki sezondur Milan'a kiralanıyor.





Milan isterse oyuncuyu 22 milyon Euro'ya transfer edebilir. Fas Milli Takımı, Fas asıllı oyuncuya 2022 Dünya Kupası kadrosunda bulunması için teklif yapmıştı.

İspanya Milli Takımı'ndan davet bekleyen Diaz bir süre seçim yapmayacağını açıklamıştı.

Burak Özdemir - Fanatik.com.tr