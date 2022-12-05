Kaptanlığını Beşiktaş 'ın oyuncusu Romain Saiss'in yaptığı Fas, Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıktı. 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez Son 16'yı gören Afrika temsilcisi, ilk heyecanında Batı Almanya'ya 1-0 yenilmişti. Walid Regragui'nin öğrencilerinin rakibi, 2010'da şampiyon olan ve yeniden dünya futboluna damgasını vurmak isteyen İspanya olacak. Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre maçının kazananı ile kozlarını paylaşacak.

Luis Enrique'nin İspanya'sı E Grubu'nda ikinci olarak bileti kaptı. İki ülke bundan önce sadece bir kez karşılaştı. 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu'nun son karşılaşmasındaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İspanya o dönem gruptan çıkarken, Fas ise sonuncu olmuştu.

Fas-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak Fas-İspanya maçını Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Fas-İspanya muhtemel 11'ler:

Fas: Bono, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Sahiri, Ziyech, En-Nesyri, Boufal

İspanya: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Torres, Olmo, Morata







