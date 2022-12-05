Fas-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? (2022 Dünya Kupası)
Fas ile İspanya, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda karşılaşacak. Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıkan Fas, güçlü rakibini devirip çeyrek finale yükselmek istiyor. E Grubu'nu 2. tamamlayan favorilerden İspanya ise sürprize izin vermeden bileti almanın hesaplarını yapıyor.
Kaptanlığını Beşiktaş 'ın oyuncusu Romain Saiss'in yaptığı Fas, Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıktı. 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez Son 16'yı gören Afrika temsilcisi, ilk heyecanında Batı Almanya'ya 1-0 yenilmişti. Walid Regragui'nin öğrencilerinin rakibi, 2010'da şampiyon olan ve yeniden dünya futboluna damgasını vurmak isteyen İspanya olacak. Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre maçının kazananı ile kozlarını paylaşacak.
Luis Enrique'nin İspanya'sı E Grubu'nda ikinci olarak bileti kaptı. İki ülke bundan önce sadece bir kez karşılaştı. 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu'nun son karşılaşmasındaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İspanya o dönem gruptan çıkarken, Fas ise sonuncu olmuştu.
Fas-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Eğitim Şehri Stadı'nda oynanacak Fas-İspanya maçını Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek. Bugün saat 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.
Fas-İspanya muhtemel 11'ler:
Fas: Bono, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Sahiri, Ziyech, En-Nesyri, Boufal
İspanya: Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Torres, Olmo, Morata