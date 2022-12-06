Fas - İspanya maçı iddaa oranları

Fas, Hırvatistan'la golsüz berabere kalarak Katar'daki serüvenine başlamıştı. Sonrasında Belçika ve Kanada'yı yenip F Grubu'nu 7 puanla lider bitirerek Son 16 vizesi aldı. PSG forması giyen sağ bek Achraf Hakimi, İspanya maçı öncesi bazı antrenmanları kaçırdı ancak zorlu mücadelede ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Madrid doğumlu Hakimi için özel bir karşılaşma olacak... Kanada maçının son bölümünde kenara gelen Sofiane Boufal ve Hakim Ziyech'in de durumları iyi. İki oyuncu hücumda, TD Walid Regragui'nin en güvendiği isimler... Stoperde "Romain Saiss & Nayef Agued" ortaklığı devam edecek. Beşiktaşlı Saiss, takımın kaptanı. Hakimi'nin tersinde Noussair Mazraoui izleyeceğiz. Hücumda Boufal ve Ziyech'e Youssef En-Nesyri eşlik edecek.

FAS - İSPANYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Kosta Rika'yı 7-0 yenen, Almanya ile 83'te yediği gol sonrası 1-1 berabere kalan İspanya; grubun son maçında, Japonya karşısında sahada sergiledikleri duruşa bakılırsa Brezilya ile Arjantin'le ilerleyen turlarda eşleşmemek için Son 16 turunda Fas'ı tercih etti. Fas'ı geçerlerse muhtemelen Portekiz, devamında da "Fransa-İngiltere" galibiyle oynayacaklar. TD Luis Enrique, basın toplantısında bu iddiaları reddetti. "Şampiyon olmak için herkesi yenmek zorundasınız. Bir tercih yaptığımız doğru değil. Japonya karşısında iyi değildik ve Fas'la eşleştik. Önümüze bakıyoruz, Fas'ı yenmek için sahada olacağız..." dedi. Hücum merkezinde Alvaro Morata oynayacak. Morata'ya kanatlardan desteği Dani Olmo ile Ferran Torres verecek. Savunmanın önünde Sergio Busquets'i izleyeceğiz. Pedri ve Gavi hücumla savunma arasındaki bağlantıları sağlayacak. Bekler Dani Carvajal ve Jordi Alba, stoperler Rodri ve Aymeric Laporte olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fas'ın oynadığı son 8 maçın 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı; Fas bu 8 maçın hiçbirini kaybetmedi! (6G 2B)

- İspanya'nın oynadığı son 6 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 17 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu! %26'lık kesim Atlas Aslanları karşısında İspanyolların çeyrek finale çıkan takım olacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI ALİCAN KOÇAK'TAN "FAS-İSPANYA" YORUMU

İspanya, 7-0'lık Kosta Rika galibiyetinden sonra kazanamadı. Bu turda Hırvatistan'la, çeyrek finalde de Brezilya'yla oynamaktan kaçmak için Japonya maçında %100 performans sergilememiş olabilirler. Ancak bu tarz 'rakip seçme' işlerinde sürpriz sonuçlar görebiliriz. Fas, Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıkarak herkesi şaşırttı. İyi durumdalar. İspanya karşısında bir sürprize imza atabilecek güçleri var yani. Gol bulmaları şaşırtmaz. "KG VAR" öneriyorum.