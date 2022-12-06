Fas-İspanya maçı (CANLI) | 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu

Kaptanlığını Beşiktaş 'ın oyuncusu Romain Saiss'in yaptığı Fas, Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıktı. 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez Son 16'yı gören Afrika temsilcisi, ilk heyecanında Batı Almanya'ya 1-0 yenilmişti. Walid Regragui'nin öğrencilerinin rakibi, 2010'da şampiyon olan ve yeniden dünya futboluna damgasını vurmak isteyen İspanya... Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre maçının kazananı ile kozlarını paylaşacak.

Fas 0-0 İspanya (Karşılaşmada ilk uzatma devresi oynanıyor)

12. dakikada Fas'ın tehlikeli olabilecek noktadan kullandığı serbest vuruşta Hakim Ziyech ile birlikte topun başına gelen Achraf Hakimi'nin vuruşu auta gitti.

22. dakikada Sofiane Boufal, Marcos Llorente'den şık şekilde sıyrılarak sol kanattan ortasını yaptı. Youssef En-Nesyri, topu kafayla sağ kanada doğru aşırtırken İspanya savunması, topla buluşan Hakim Ziyech'e şut izni vermedi.

26. dakikada Jordi Alba'nın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Marco Asensio'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Ferran Torres'ten topu kapan Noussair Mazraoui'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş, iki hamlede kaleci Unai Simon'da kaldı.

Fas, gole yaklaştı!

42. dakikada Fas'ta Achraf Hakimi'nin sağ kanattan ortası Sergio Busquets'in kafayla müdahalesi sonucu sol kanada açıldı. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Sofiane Boufal, rakibinden sıyrılarak ortasını yaparken Naif Aguerd'in altı pas üzerinde uygun pozisyondaki kafa vuruşu, auta gitti.

43. dakikada Noussair Mazraoui'nin sol kanattan ortasını arka direkte Hakim Ziyech kafa ile çevirirken altı pasta Aymeric Laporte, son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54. dakikada İspanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dani Olmo'nun sert şutunu Bono, yumruklarıyla çıkardı.

78. dakikada Fas savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dani Olmo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

79. dakikada İspanya'da Nico Williams'ın sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada Naif Aguerd, Dani Olmo'dan önce müdahale ile topu uzaklaştırdı.

82. dakikada Nico Williams'ın savunma arkasına pasında Alvaro Morata'nın dar açıdan vuruşu kaleye paralel şekilde dışarı gitti.

Aguerd devam edemedi

85. dakikada Fas'ın önemli isimlerinden Naif Aguerd, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyerek yerini Jawad El Yamiq'e bıraktı.

86. dakikada Fas'ta Achraf Hakimi'nin sağ kanattan ortasını arka direkte Abdessamad Ezzalzouli kafayla indirdi ve sonrasında Walid Cheddira'nın yaptığı vuruş etkisiz olarak kaleci Unai Simon'da kaldı.

89. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Alvaro Morata, ceza sahası içinde Nico Williams'ı topla buluşturdu. Williams'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Sofyan Amrabat, topun önüne yatarak şutun kaleye gitmesini engelledi.

90+1. dakikada İspanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Carlos Soler, ortayı yaparken arka direkteki Alvaro Morata'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

90+5. dakikada İspanya'nın sol kanattan Dani Olmo ile kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top yerden sekerek tehlikeli bir hal alırken kaleci Bono, topu kornere yolladı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve mücadele, uzatmalara taşındı.

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Luis Enrique'nin İspanya'sı E Grubu'nda ikinci olarak bileti kaptı. İki ülke bundan önce sadece bir kez karşılaştı. 2018 Dünya Kupası'nda B Grubu'nun son karşılaşmasındaki mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İspanya o dönem gruptan çıkarken, Fas ise sonuncu olmuştu.

Fas-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan Fas-İspanya maçını Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor. 18.00'de başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde...

Fas-İspanya ilk 11'ler:

Fas: Bono; Mazraoui, Aguerd, Saiss, Hakimi; Amrabat, Amallah, Ounahi; Boufal, En-Nesyri, Ziyech

İspanya: Unai Simón; Marcos Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.



