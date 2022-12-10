2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Al Thumama Stadı’nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello’nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz’i 1-0’lık skorla geçti. Fas’a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fas forması giyen Walid Cheddira, 65. dakikada Selim Amallah’ın yerine oyuna girdi ve 90+3’te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

Romain Saiss sedyeyle çıktı

Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fas’ın Portekiz’i 1-0 mağlup ettiği mücadelede, Fas forması giyen Beşiktaşlı savunma oyuncusu Romain Saiss, 57. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fas’ın kaptanı Romain Saiss’e ilk müdahale saha içinde yapıldı. 32 yaşındaki oyuncu, 57. dakikada Achraf Dari’ye yerini bırakırken tedavisine saha kenarında devam edildi.

Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa'yı yakaladı

Portekiz'in H Grubu’nda oynadığı 3 maça da ilk 11 başlayan Cristiano Ronaldo, son 16 turunda İsviçre ve çeyrek final karşılaşmasında Fas mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu. Milli forma ile 196 maça çıkan Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa'ya ait olan 'milli takım ile en çok maça çıkan erkek oyuncu' rekorunu egale etti.

Hüngür hüngür ağladı

Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupasında çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi. Gruplarda Gana ağlarını penaltıdan sarsan Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti. Her fırsatta kupayı ne kadar çok istediği dile getiren Portekizli süperstar, Fas mağlubiyeti sonrası duygusal anlar yaşadı ve hüngür hüngür ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Fas, Dünya Kupası tarihine geçti

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas, Portekiz’i 1-0 yenerek bir ilke imza attı. Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Dünya Kupası tarihinde daha önce 1990 yılında Kamerun, 2002 yılında Senegal ve 2010’da Gana çeyrek finalde elenip yarı finale yükselemedi.

Walid Regragui ilki yaşadı

2022 Dünya Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Fas, 0-0'lık Hırvatistan beraberliğinin ardından Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1'le geçti. Grubu lider tamamlayarak Son 16'ya yükselen Fas'ta teknik direktörü Walid Regragui, "Zihniyetimizi değiştirmeliyiz. Neden Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal etmiyoruz?" Etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Afrika temsilcisi, İspanya'nın ardından Portekiz'i kupanın dışına itip yarı finale yükselme başarısı göstererek adeta tarih yazdı. Walid Regragui de bir Dünya Kupası çeyrek finalinde teknik direktörlük yapan ilk Afrikalı oldu.