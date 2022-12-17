2022 Dünya Kupası'na Afrika Elemeleri 2. Tur I Grubu'nu 18 puanla lider tamamlayarak gelen Fas, Katar'da adından bir hayli söz ettirmeyi başardı. F Grubu'nda Hırvatistan, Belçika ve Kanada ile kapışan Afrika temsilcisi Fas, büyük bir sürprize imza atarak Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tam anlamıyla damga vurdu.

Fas çeyrek finale, İspanya eve...

İspanyollar, penaltılarda 3 vuruştan da faydalanamazken Bono, 2 kurtarışla öne çıktı. Penaltı vuruşlarında Badr Banoun ile 1 atıştan yararlanamayan Fas'ın gollerini atan isimler; Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech ve Achraf Hakimi oldu. Fas, 6. kez katıldığı Dünya Kupası macerasında ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını elde etti.









Luis Enrique veda etti

Fas'a elenerek kupaya veda eden İspanya'da teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrıldı. İspanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Luis de la Fuente, İspanya A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Portekiz'i Youssef En Nesyri yıktı

Büyük bir sürprize imza atarak İspanya'yı deviren Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi Cristiano Ronaldo'lu Portekiz oldu. Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello’nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz’i 1-0’lık skorla geçti. Fas’a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

Fas forması giyen Walid Cheddira, 65. dakikada Selim Amallah’ın yerine oyuna girdi ve 90+3’te ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fas, yarı finale yükselen takım oldu.

Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı

Fas, bu sonucun ardından Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu. Dünya Kupası tarihinde daha önce 1990 yılında Kamerun, 2002 yılında Senegal ve 2010’da Gana çeyrek finalde elenip yarı finale yükselemedi.





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Walid Regragui'nin tarihi başarısı...

Afrika temsilcisi, İspanya'nın ardından Portekiz'i kupanın dışına itip yarı finale yükselme başarısı göstererek adeta tarih yazdı. Walid Regragui de bir Dünya Kupası çeyrek finalinde teknik direktörlük yapan ilk Afrikalı oldu.

Ronaldo hüngür hüngür ağladı

Oyuna sonradan girdiği mücadelelerde de takımına gol katkısı veremeyen 37 yaşındaki oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupasında çıktığı 5 maçta sadece 1 gol katkısı verdi. Gruplarda Gana ağlarını penaltıdan sarsan Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak dünya kupalarının tarihine geçti. Her fırsatta kupayı ne kadar çok istediği dile getiren Portekizli süperstar, Fas mağlubiyeti sonrası duygusal anlar yaşadı ve hüngür hüngür ağlayarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Fas'ın başarısı Portekiz'i salladı

Portekiz gazetesi Record’un ‘Karar zamanı’ başlıklı haberine göre Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Fernando Soares Gomes da Silva, milli takım teknik direktörü Fernando Santos’un geleceğine karar vermek için acil bir toplantı çağrısı yaptı. Habere göre yapılacak toplantıda Ronaldo’nun yedek bırakılması başta olmak üzere Fernando Santos’a 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki kararları ve performansı sorulacak. Yapılacak toplantıda Fernando Santos’un görevine son verilmesi de dahil olmak üzere birçok seçeneğin masada olduğu ifade edildi.





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Fransa engelini aşamadılar

Avrupa'nın devlerini kupanın dışında bırakan Fas, 5 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Yediği tek golü Naif Aguerd, kendi ağlarına gönderirken Atlas Aslanları'nın yarı finaldeki rakibi Fransa oldu. Tarihinde ilk kez yarı final gören Afrika temsilcisi, son şampiyon Fransa karşısında sürprizi gerçekleştiremedi. Üst üste ikinci finali için sahaya çıkan Horozlar, Theo Hernandez ve Randal Kolo'nun attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Hırvatistan'a kaybetti, Dünya dördüncüsü oldu

2022 Dünya Kupası'nda finalin adı Arkantin-Fransa olurken üçüncülük maçı Fas ile Hırvatistan arasında oynandı. Uluslararası Khalifa Stadı’nda Katar Futbol Federasyonu’ndan Abdulrahman Al Jassim’in düdük çaldığı karşılaşmada gülen taraf 2-1'le Hırvatlar oldu. Bu sonucun ardından Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'nı 3. olarak tamamladı. Zlatko Dalic yönetimindeki Avrupa temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Josko Gvardiol ve 42. dakikada Mislav Orsic attı. Fas’ın tek sayısı ise 9. dakikada Achraf Dari’den geldi.

Romain Saiss: 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım

Afrika temsilcisinin kaptanı Saiss, Portekiz karşılaşmasının 57. dakikasında kendini yere bırakmıştı. İlk müdahalenin saha içerisinde yapılmasından sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kalan tecrübeli oyuncu, "Son durumuyla ilgili olarak, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Fransa maçında 21 dakika...

Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile kozlarını paylaşan Fas'ta takımı yalnız bırakmayan kaptan, Al Bayt Stadı'nda oynanan maça ilk 11'de başladı. Maç öncesi son idmanda sadece düz koşu yapabilen Saiss, dev mücadeleyi tamamlayamadı. Bir hayli acı çektiği gözlenen kaptan, maçın henüz kenara değişiklik işareti yaptı ve 21. dakikada yerini Selim Amallah'a bıraktı.

Abdulrahman Al Jassim'e sert tepki

Hırvatistan maçında süre almayan Saiss, 90 dakikanın ardından çılgına döndü. Son düdüğün ardından takım arkadaşlarıyla beraber Abdulrahman Al Jassim'in yanına gelen tecrübeli stoper, güçlükle sakinleşti. Faslı futbolcular da yönetimi nedeniyle Al Jassim ve ekibine uzun bir süre tepki gösterdi.







