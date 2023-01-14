2022 Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imzasını atarak dördüncü olmayı başaran Fas Milli Takımı, diplomatik ilişkilerinin kopuk olduğu Cezayir'de dün başlayan Afrika Uluslar Futbol Şampiyonası'na katılmayacağını açıkladı. Fas, turnuvaya katılacak kafileyi taşıyan uçağa, ev sahibi ülkenin hava sahasını açmadığını belirtti.

Hatırlanacağı gibi Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin askıya alınmasıyla 22 Eylül 2021'den bu yana iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını sivil ve askeri uçuşlara kapattı. İlk kez 2009'da düzenlenen bu yılki Afrika Uluslar İspanya Süper Kupası'nda Betis'i yenen Barcelona, Kupası, 4 Şubat'ta sona erecek.