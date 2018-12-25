Galatasaray’ın eski başkanı, ‘Bugün basketbol tarihimizdeki önemli bir ana seyircilerimiz tanıklık etti’ diyen Cengiz’e cevap verdi. Süren, “Herhalde Fenerbahçe galibiyeti tarihi bir anlam ifade etmez! Türkiye’ye basketbolu getiren bir kulübüz. Zaferi fazla abartmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe Beko’yu yendiği maçın ardından “Bugün çok tarihi bir ana, yaklaşık 20 yıllık basketbol tarihimizde çok önemli bir maça gelen seyirciler tanıklık etti” diyen Başkan Mustafa Cengiz’i eleştirdi, bu zaferin fazla büyütülmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Faruk Süren, “Sayın Başkan’ın zorlu bir derbide galip gelmenin heyecanı ve zevki içinde ifade ettiği şeyler bunlar. Galatasaray’ın hem kadınlarda hem de erkeklerde Avrupa’da şampiyonlukları var. Herhalde Fenerbahçe karşısında alınan bir galibiyet, bunların yanında tarihi bir anlam ifade etmez! Türkiye’ye basketbolu getiren bir kulübüz. Tabii ki rakibimiz de şu anda çok güçlü bir kadroya sahip. Avrupa’da zorlu maçları kazanarak geldiler. Fenerbahçe, Avrupa’da iyi performans gösteriyor. Böyle bir takımı yenmek büyük iş ama bu kadar fazla da abartmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sarı-kırmızılıların tecrübeli ismi Göksenin Köksal da başkan Cengiz gibi Fenerbahçe’nin namağlup unvanının sona ermesine atıfta bulunarak, “Namağlup takım yoktur, Galatasaray’la oynamamış takım vardır” tweetini atmıştı. (Skorer)