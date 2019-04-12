Faruk Süren: Bu sefer yeneceğiz

Galatasaray 1999- 2000 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerken başkanlık koltuğunda Faruk Süren oturuyordu. Kadıköy'de derbi galibiyeti gören en son Galatasaray Başkanı unvanının sahibi olan Süren, pazar günü oynanacak ve lig yarışı için büyük önem taşıyan maçı yorumladı. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan dev maç için yaptığı "Berabere bitecek" tahmini tutan Süren, pazar günkü derbide ise sarı-kırmızılı takımı favori gösterdi. İşte Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren'in açıklamaları:

FENERBAHÇE HEDEFSİZ KALDI!

"Hem Galatasaray'ın 20 senedir Kadıköy'de kazanamaması hem de Fenerbahçe'nin hedefsiz kalması yüzünden bu derbi çok tırmandırıldı. Son Y.Malatya maçında çok iyi oynadık. Stoperde iki önemli eksik var ama bu sefer yeneceğiz, o seri bitecek, böyle bir his var içimde. Fenerbahçe'nin kazanmasını son ihtimal olarak görüyorum. Bu sezon Fenerbahçe bir türlü toparlanamadı, yapamıyorlar, iyi oynayamıyorlar. Derbide ibre Galatasaray'a yakın, ikinci ihtimal de beraberlik."

HAKEM FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ

"Derbinin sonucu hakemlere de bağlı. Şampiyonlar Ligi'ni izliyorum, VAR gayet iyi kullanılıyor. Adalet getirdi, hataları düzeltiyor. Ama bizde VAR'ın tabir-i caizse cılkı çıktı! Dakikada bir VAR'a gidiliyor, bir takım lehine işliyor, adil kullanılmıyor. Umarım derbide hakemler oyuncuların niyetini süzüp oyunu kontrol altında tutarlar."

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Süren'den sonra başkan olan 7 isim Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, Kadıköy'de sevinemedi.

105 ÜLKEDE YAYINLANACAK

Süper Lig'in 28. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş- Başakşehir ve pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 105 ülkede izlenebilecek. Maçlar İngilizce olarak yayıncı kuruluş tarafından servis edilecek. Bu ülkeler arasında Avustralya ve Japonya gibi Türkiye'nin bir hayli uzağında yer alan ülkeler de var. Ayrıca Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için de büyük önem taşıyan iki maçı 110 yabancı gazeteci tribünden izlemek için akredite oldu.

(Sabah)