MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, taraftar, futbolcu, teknik ekip ve yönetim olarak kenetlendiklerini ve takımın layık olduğu Süper Lig 'e tekrar döneceğine inandıklarını belirtti.

Başkan Koca, TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor maçı öncesinde taraftarlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun tüm camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Koca, "Öncelikle, tribünlerimizde sizleri göreceğimiz için heyecanlıyız. Pandemi sürecinde, 1,5 senedir boş statlarda oynamak, futbolun en ateşli unsuru olan taraftarlardan mahrum kalmamıza sebep oldu. Şimdi belli şartlar altında olsa da taraftarımıza stat kapılarının açılması en büyük sevincimizdir." dedi.

Sezon öncesinde bazı haklı ve haksız eleştirilere maruz kaldıklarını, her şeye rağmen transfer yasağını kaldırdıklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Sezon öncesi kamplarına yetiştirdiğimiz 15 transferimizin hepsi sezona teknik ekibimiz tarafından hazırlanmıştır. Sürpriz bir transfer müjdesini de yasağı kaldırdığımız gün, sizlerle paylaşmıştık. Bu konuda sizleri temin ederim ki; bu 16 transferin maliyeti gelecek dönemlerde hiçbir şekilde transfer yasağına söz konusu olmayacak. Ankaragücü'müzü asla tehlikeye atacak hamle yapmadık, kulübümüze zarar verme niyeti olan herkesin önüne geçtik. Amaçlarımızdan en önceliklisi her zaman Ankaragücü'nün menfaatlerini korumak oldu. Menfaatlerimizi korumaktan asla gocunmadık, gocunmayacağız."

Başkan Koca, "Taraftar, futbolcu, teknik ekip ve yönetim olarak kenetlendik. Layık olduğumuz Süper Lig'e tekrar döneceğimize inanıyoruz. Dönerken de Ankaragücü'müzün saygınlığına asla zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Ankaragücü taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik ekibimizle ve yönetimimizle hepimizindir. Ona layık olduğu gibi, kenetlendik, geliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA