Faruk Koca: İyi bir takım olmak için zamana ihtiyacımız var

Spor Toto Süper Lig 'in 13’üncü haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak MKE Ankaragücü’nde Başkan Faruk Koca, maç öncesinde Eryaman Stadyumu’nda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Koca ayrıca, ZTK 4'üncü Turda karşılaşacakları Amedspor mücadelesinde hassasiyetin söz konusu olduğun dile getirdi.

“İNŞALLAH ORADAN DA PUANLA DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM”

Sezon başında iyi bir kadro kurduklarını ama iyi bir takım olmak için zamana ihtiyaç duyduklarını ifade eden Koca, “Farklı ülkelerden gelen oyuncuların uyum içinde çalışması için zaman gerekiyor. Biz o dönemi geçirdik. İşin açıkçası biraz da geciktik. Biz daha erken bir uyum bekliyorduk. Biz şu an almamız gerekenden eksi 10 puandayız. Bu kadronun bunu yapacağına kadroyu kurarken inanmıştık ama sezonun daha başındayız. İnşallah dünya kupasında eksiklerimizi giderip daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Yarın da Kasımpaşa maçımız var. İnşallah oradan da puanla döneceğimize inanıyorum. Hocalarımız ve oyuncularımız çok iyi bir çalışma program uyguladılar. Bir seri yakalarız diye düşünüyorum. Orada birinci önceliğimiz 3 puan. Bizi moral, motivasyon ve takımın bütünlüğü açısından önemli bir yere getirecektir. Umutla o maçta alacağımız sonucu bekliyoruz” dedi.

“BİZ NORMAL ÇIKARAK MAÇIMIZI OYNAYACAĞIZ”

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4’üncü tur karşılaşmasında Amedspor ile oynayacakları müsabakaya ilişkin konuşan Koca, Amedspor’un Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre kurulduğunu hatırlattı. Diğer takımlarla ettikleri rekabetin bu karşılaşmada da geçerli olacağını vurgulayan Koca, “Amedspor ile ilgili bir hassasiyet söz konusu. Ben, özellikle camiamızın ve taraftarımızın bu maçla ilgili ciddi bir özen göstermelerini rica ediyorum. Maalesef bazı siyasi konuları sportif mecralara taşımanın doğru olmadığını ve buna ciddi bir eleştiri yanımın olduğunu söylemek isterim. Dün Cumhurbaşkanımızla Şut ve Gol sergimizin açılışını yaptık. Cumhurbaşkanımız da sporun gerçekten barış, kardeşlik ve rekabet dışında hiçbir mecraya çekilmemesi gerektiğini yüksek sesle dillendirdi. Biz de bu ülkenin vatandaşı ve bir kulüp başkanı olarak bu hassasiyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz normal çıkarak maçımızı oynayacağız. Amedspor yenerse biz tebrik edeceğiz, biz yenersek Amedspor yöneticilerimin tebrik edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”

Yaşanabilecek provokasyonlara karşı camiayı ve taraftarları uyaran Koca, “Provoke etmek isteyenler camiamız tarafından dikkate alınmamalı. Yaşanacak her türlü olumsuzluk örgüte yarayacak ve bu ülkeye zarar verecektir. Kardeşliği, barışı, iyi olanı büyütmeliyiz, Ankaragücü’ne de bu yakışır. Bu anlayışımıza gölge düşürecek her hareket karşı çıktığımız kesimlere yarayacaktır. Bu anlamda camiamız ve taraftarlarımızın çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Provoke etmek isteyenler olabilir. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. 85 milyon insanın gönlünü hoş edecek bir sportif mücadelede hak eden kazansın anlayışıyla Salı günü buradan o dilek ve temennilerle ayrılacağız diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Geniş bir kadro yapılanmasına sahip olduklarını kaydeden Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan’dan kendisine devre arasında takviye yapılmasına ilişkin bir talep gelmediğini belirterek, gerek duydukları takdirde takviye yapabileceklerini söyledi.

DHA