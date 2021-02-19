Faruk Can Genç: Trabzonspor formasını taşımak biz çok önemli

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Marlon'un yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan genç sol bek Faruk Can Genç, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Hayalinin gerçek olduğunun altını çizen Faruk, "Trabzonspor formasını taşımak biz gençler için çok önemli, her gencin hayali. Taraftarlar izlerken hangi duyguyu yaşıyorsa, ben de aynı duyguyu yaşıyorum. 2 sene önce buraya taraftar olarak gelmiştim, şimdi oyuncu olarak çıktım." dedi ve sözlerini noktaladı.







