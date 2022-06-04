FIFA Sıralaması'nda 124. Faroe Adaları, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda4puanla sonuncu Moldova'nın önünde 5. oldu. Faroe, 4 puanını Moldova'yı bir kez yenerek ve bir kez de berabere kalarak topladı. Rakibimiz, 2020-21 Uluslar Ligi D Ligi Grup1'de namağlup (3 galibiyet, 3 beraberlik) 12 puanla zirvenin sahibi olarak C Ligi'ne yükseldi. Teknik direktör Hakan Ericsson'un öğrencileri, son iki karşılaşmada gol yemedi. Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Cebelitarık (0-0) ve Liechtenstein'la deplasmanda (0-1) hazırlık maçlarına çıkan Lacivert-Beyazlılar'ın, tarihinde üst üste 3 mücadelede kalesini gole kapattığı bir seri bulunmuyor.

348 maçta, 238 golü var

Onların en formda ismi, Milli Takım 'ın son 5 golünün 3'üne imzasını atan Klaemint Olsen. Bugollerin 2'sini dış sahada atan 31 yaşındaki forvet, ülkesinde 2007'den beri formasını giydiği kulübü NSIRunavik'le bu yıl çıktığı 10ligsınavında rakipfileleri5kez havalandırdı. Olsen, Faroe Adaları Ligi tarihinin en golcü ismi ve 6 kez ligde gol kralı oldu. Toplamda348karşılaşmada 238golü ve 19asisti bulunan deneyimli oyuncu, Milliformaylada46maçta 10kez ağları salladı.