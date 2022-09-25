Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de üst üste 4 maçını gol yemeden kazandıktan sonra sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, gruptaki son sınavında bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Lüksemburg'a karşı hem kalesinde ilk gollerini gören hem de aldığı beraberlikle bir sonraki Uluslar Ligi'nde yeniden B Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Ay-Yıldızlılar, kapanışı 3 puanla yapmak istiyor. Grubunu namağlup tamamlamayı hedefleyen teknik direktör Stefan Kuntz'un öğrencileri, ayrıca liderliği kaparak EURO 2024'e grup elemelerinden gidememesi halinde, Play-Off'tan katılma biletini de elde etmiş oldu.

Faroe Adaları-Türkiye 11'ler:

Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Eren, Yunus, Ferdi, Berkay, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun.

Faroe Adaları-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Torsvollur sahasında oynanacak Faroe Adaları-Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 canlı yayınlayacak. Ukrayna Federasyonu'ndan Serhiy Boiko'nun yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İsmail Yüksek göreve hazır

Ay-Yıldızlılar'da, Salih Özcan'ın sakatlanmasının ardından Lüksemburg karşılaşması öncesi aday kadroya kariyerinde ilk kez davet edilen Fenerbahçe 'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, 3-3 biten maçta oyuna sonradan girmiş ve uzaktan enfes bir vuruşla beraberlik golünü ağlarla buluşturmuştu.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un, Faroe Adaları karşılaşmasında İsmail'e ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. İsmail gibi ilk kez A Milli Takım 'a çağrılan Onur Bulut'un da 11'deyer alma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Fileleri 17 kez salladık

Bu sezonki turnuvada rakip fileleri 17 kez sallayan ve kalesinde 3 gol gören Kuntz'un takımının 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puanı bulunuyor. Rakibimiz Faroe, grupta son maçında Litvanya ile 1-1 berabere kaldı ve topladığı 5 puanla C Ligi'nde küme düşme ihtimalini ortadan kaldırdı.

Faroe Adaları'yla 3. maçımız

Ay-Yıldızlılar bu akşam toplamda 610.,FaroeAdaları ile de tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk maç, 15Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı ve 1-1 sona erdi.Rakibimizle 4 Haziran2022'de oynadığımız Uluslar C Ligi 1.Grup'taki ilk karşılaşmayı ise sahamızda 4-0'lık skorla kazandık.

Torsvollur Stadı 5 bin kişilik

Ulusla rLigi'nde grupta son maçımıza, Faroe Adaları'ndaki Torsvollur Stadı ev sahipliği yapacak. 1999 yılında milli takımların maçlarını oynaması için inşa edilen 5 bin seyirci kapasiteli stadın zemini ise suni çim. Bu akşam karşılaşma sırasında havanın yağışlı ve sıcaklığında ortalama 7 derece olması bekleniyor.