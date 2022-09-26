Faroe Adaları-Türkiye maçı her açıdan garipti

Bizim adımıza ne olduğunu anlayamadığımız karşılaşmada her türlü olumsuzluk da yaşandı. Milliler, kutu gibi bir statta ve sentetik çimde hem kuvvetli rüzgara hem de yağmura karşı da oynadı.

Milli Takımımız, dün akşam sadece Faroe Adaları'na karşı değil, pek de alışık olmadığı koşullara karşı da mücadele etti. Öncelikle aktarmalı bir yolculukla ülkeye ayak basan Milliler, dün 5 bin kişilik adeta kutu gibi Torsvollur Stadı'nda soğuk havanın yanı sıra hem zemin hem de aşırı kuvvetli esen rüzgar sebebiyle zor anlar yaşadı. Özellikle karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte yaklaşık 50 kilometre hızı bulan rüzgar, bizim kalemize doğru esiyordu. Kalecimiz Altay'ın havalandırdığı toplar, orta alanda bizim sahamıza doğru dönüyordu.

Şişeler bile girdi

Sahaya rüzgar sebebiyle şişe ve benzeri maddeler bile girdi. Hatta bunlardan birini maç sırasında teknik direktörümüz Stefan Kuntz, sahaya girerek oyun dışına aldı. İkinci yarıda rakibin aleyhine devam eden rüzgarla birlikte yağmur da etkisini gösterdi. Yani kağıt üzerinde bize göre zayıf olan rakibimizin performansı ve tüm olumsuzluklar bir araya gelince, ortaya bizim açımızdan oldukça garip bir durum çıkmış oldu.