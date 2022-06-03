A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup ilk maçında yarın Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson ve futbolculardan Hallur Hansson, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye hakkında övgü dolu ifadelere kullanan teknik direktör Ericson, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Antalya'da oldukça güzel günler geçirdik. Çok güzel şartlarda çalıştık. Buraya biraz daha erken geldik ki hava şartlarına da alışabilelim. Çünkü karşılaşma normal hava şartlarında oynanmayacak. Bizim için Türkiye'ye karşı oynamak çok büyük bir keyif. Türkiye, harika bir futbol ülkesi. Neredeyse Dünya Kupasına katılacaktı fakat başarılı olamadı. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"PLANIMIZA SADIK KALARAK BİR ŞEYLER YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Faroe Adaları Teknik Direktörü Ericson, Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacaklarını belirterek, "Üçüncü bölgede fazlasıyla kombinasyon yapan ve tehlike yaratabilen bir takım. Topun kendisinde olmasını seven bir takım. İyi savunma oyuncuları olduğu için iyi de savunma yapıyor. Fakat biz elimizden geldiğince Türkiye'nin zaaflarından yararlanmaya çalışabileceğiz. Onların bölgesinde oynayabilmek çok kolay değil. Planımıza sadık kalarak bir şeyler yaratmaya çalışacağız" diye konuştu.

HANSSON: TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM

Hallur Hansson ise yarınki karşılaşmanın zor geçeceğini vurgulayarak, "Türkiye'nin büyük bir hayranıyım. Bu ülkeyi çok seviyorum. Antalya'da güzel zaman geçirdik. Şimdi maça odaklanma zamanı. Biliyoruz ki zor bir maç olacak çünkü Türkiye çok güçlü bir takım. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türk futboluyla ilgili görüşlerini de aktaran tecrübeli oyuncu, "Çok tutkulu gözüken bir taraftar var. Yarınki atmosferi de merakla bekliyoruz. Üst düzey bir lig. Uzun yıllar Avrupa'da başarılı olan Türk takımları var. Buradaki oyunu oynayan oyuncular gayet iyiler. Türk futbolu hakkında sadece olumlu şeyler söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLADI

Öte yandan Faroe Adaları, yarınki maç öncesinde son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan yapılan antrenman, topla birlikte ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

DHA



