Faroe Adaları tarih yazdı! En uzun yenilmezlik serisi

Türkiye'yi deviren Faroe Adaları, böylece üst üste 4 maçla tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imzasını attı. Rakibimizin 5 yılda mağlup ettiği diğer takımlar ise Malta, Letonya, Andorra, Lihtenştayn ve Litvanya!

Uluslar Ligi grubunda ilk maçta sahamızda 4-0 yendiğimiz FIFA sıralamasında 125. Faroe Adaları, bugüne kadar ki üçüncü karşılaşmamızda Ay-Yıldızlılar’ı 2-1 yenerek çok önemli bir galibiyete imzasını attı. Grupta sadece küme düşen Litvanya ve Milli Takımımız'ı deviren Faroe'nin bunun dışında son 5 yılda bileğini bükebildiği diğer ülkeler; Malta, Letonya, Andorra, Lihtenştayn! Nüfusu yaklaşık 50 bin (Bizim 84 milyon), yüz ölçümü 1.393 kilometrekare (Bizim 783.562) olan Faroe, ayrıca oynadığı son 4 karşılaşmadan 2 beraberlik ve 2 galibiyetle ayrılarak, tarihinin en uzun yenilmezlik serisini de elde etti. Faroe'nin teknik direktörü Hakan Ericson, "Türkiye'nin defanstaki eksiklerinden iyi faydalandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.