Faroe Adaları maçı sonrası Sinan Engin isyan etti!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından milliler grubu 13 puanla lider tamamladı.

FIFA SIRALAMASI ŞOKE ETTİ

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Faroe Adaları'nın galibiyeti büyük bir şok etkisi yarattı. Kırmızı-beyazlılara karşı ilk galibiyetini alan Faroe Adaları, FIFA sıralamasında 125'inci sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımı ise 42. sırada.









ENGİN: 1 FUTBOLCUNUN MAAŞI FAROE'NİN TÜM MAAŞINA BEEDL

Sinan Engin Beyaz TV'de Milli Takımımızın Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Engin açıklamasında "Bizim Milli Takım 'daki herhangi 1 futbolcunun aldığı maaş, Faroe'nin bütün takımının maaşına bedel. Biz bu grup çok önemliydi ya, B Ligi'ne çıktık. Futbolcularımız bu maçı önemsemedi yani öyle mi? Tavla oynarken bile kazanmak istersin. Kendinizi eğlendirin, kalitenizi ortaya koyun. Çocuklar size hakikaten yakışmadı" dedi.

"Futbolcu hoca değişsin diye bir işe girmez. Bu maçta bir futbolcu neden bilerek kötü oynasın ki? Faroe Adaları'na 2-1 yenildik dedirtmek istemez kimse. Futbolcu topluluğu antrenörü protesto edeyim diye bir şey yapmaz. Sergen gelmiş falan bunlara futbolcu bakmaz"





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"TESADÜFEN GRUPTAN ÇIKIYORSUN"

"İsmail Yüksek gol atıyor, tesadüfen gruptan çıkıyorsun ki sonradan kadroya dahil edilen bir isimden bahsediyoruz. Az yetenekli bir futbolcu grubumuz var bizim. Bu futbolcularımız sürekli oynayacak ki 2 yıl sürekli oynayacak ondan sonra iyi takım olabiliriz belki"

"GÖREVİNE DEVAM MI EDECEK"

"Bugün sahadaki en iyi şey Milli formaydı. Kuntz'un bir günahı yok ki. Kulis falan yapmadı burada görev yapmak için. Hedef neydi, gruptan çıkmaydı, o da çıktık diye bakıyor. B Ligi'nde gruptan çıkamazsan ne olacak? Görevine devam mı edecek?"

"FORMSUZ, AZ YETENEKLİ BİR DURUM VAR"

"Nasılsa A Ligi'ne çıkamayacaksın, bu ağır eleştirilerin hepsinin son ver sayın başkan. Olay belli zaten. Kadrolarında oynayan Türklere bakın hepsi takımında vasat oynuyorlar, bazıları ilk 11'e de giremiyorlar, formda değiller. Formsuz, az yetenekli bir durum var"









"LÜKSEMBURG BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL"

"Bizim sikletimiz bunlar, bunlarla oynarız biz. Lüksemburg'da bizim rakibimiz olacak takımlar değil. Bizim kadar futbolu seven ülke belki yoktur. 80 küsür milyon nüfusumuz var. 20 milyonumuz en az futbol sevdalısı genç. En başarılı olmamız gereken spor dalımızda başarısız oluyoruz"