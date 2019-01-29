Farnolle’un çabası yetmedi

Fabien Farnolle... Kalesinde 2 gol gördü, fakat 64. dakikada Fenerbahçeli Mehmet Ekici’nin penaltısını kurtararak, takımına can suyu verdi. 4 kez kritik kurtarışa imza atan 33 yaşındaki eldiven, mağlubiyete engel olamadı.
Forvet gibi stoper: Mina
Yeni Malatyaspor’un stoperi Arturo Mina, Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans ortaya koydu. Sarı- Kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü anda Sarı-Lacivertliler’in kalesini sık sık yokladı. 28. dakikada Arturo Mina, Neustadter’in üzerinden iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki etkili oyununu hücumda da sürdürdü, Malatya’nın en başarılı isimlerindendi.