Farnolle’un çabası yetmedi

Fabien Farnolle... Kalesinde 2 gol gördü, fakat 64. dakikada Fenerbahçeli Mehmet Ekici’nin penaltısını kurtararak, takımına can suyu verdi. 4 kez kritik kurtarışa imza atan 33 yaşındaki eldiven, mağlubiyete engel olamadı.

29 Ocak 2019, Salı 06:00
- A +
Farnolle’un çabası yetmedi

Fabien Farnolle... Kalesinde 2 gol gördü, fakat 64. dakikada Fenerbahçeli Mehmet Ekici’nin penaltısını kurtararak, takımına can suyu verdi. 4 kez kritik kurtarışa imza atan 33 yaşındaki eldiven, mağlubiyete engel olamadı.

Forvet gibi stoper: Mina

Yeni Malatyaspor’un stoperi Arturo Mina, Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans ortaya koydu. Sarı- Kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü anda Sarı-Lacivertliler’in kalesini sık sık yokladı. 28. dakikada Arturo Mina, Neustadter’in üzerinden iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 28 yaşındaki futbolcu, savunmadaki etkili oyununu hücumda da sürdürdü, Malatya’nın en başarılı isimlerindendi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.