Farnolle penaltı pozisyonunu anlattı

Fenerbahçe Süper Lig'de 12. hafta maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Zirve mücadelesi yolunda iki ekip de golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

Maçın ardından Yeni Malatyaspor'un tecrübeli kalecisi Farnolle önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli Eldiven'in maç sonu açıklamaları:

"Penaltı pozisyonunda ben biraz geç kaldım ama rakip de bana doğru geliyordu. Penaltı ya da değil diye bir şey söyleyemem ama hata yaptıysam konsantre olup telafi etmem gerekiyordu, nitekim öyle de oldu."

"Öncelikle Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu biliyorduk ancak maça üç puan için çıktık. Kazanamıyorsanız kaybetmemeniz gerekir, bugün de öyle oldu."