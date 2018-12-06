Farkındalık için koltuk değnekleriyle maç yaptılar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yeniler Kulübü üyesi MAKÜ öğrencileri tarafından 'En iyi yaşayan bilir' sloganıyla 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında farkındalık ve empati etkinliği düzenlendi. MAKÜ Meslek Yüksekokulu halı sahasındaki etkinlikte 6'şar kişilik iki takım arasında ampute futbol maçı oynandı. Kalecilerin bir elini kullanmadığı maçta, oyuncular da koltuk değnekleriyle ve bir ayaklarını kullanmadan oynamaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ampute maçında mavi takım, sarı takımı 1-0 yendi. Maç sonunda tüm öğrenciler 'Engelleri birlikte kaldıralım' yazılı pankart açtı.

Maç sonunda açıklama yapan MAKÜ Yeniler Kulübü Başkanı Ahmet Muhammet Bayır, "Ampute Futbol Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Dünya ikincisi oldu. Onların hem gazi hem ampute olarak bu başarıyı elde etmelerindeki en büyük etken inançları. Elde ettikleri derecelerle ülkemize haklı bir gurur yaşattılar. Biz burada koltuk değnekleriyle 10 dakika maç oynadığımız halde çok zorlandık. Arkadaşlarımla birlikte 'Bütün engelleri kaldıralım' diyerek bir maç yaptık ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Üniversitemizde inanıyorum ki bütün arkadaşlarım engellilerin yanındadır ve onlara her türlü yardımcı olacaklardır" dedi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)