Fark 52 milyon euro

Sarı-Lacivertliler, Karadeniz temsilcisi karşısına 65 milyon Euro’luk (458 milyon TL) kadroyla çıkarken ev sahibi ekip ise 13 milyon Euro (91 milyon TL) değeriyle mücadele etti. Arada 52 milyon Euro (366 milyon TL) gibi büyük bir fark olmasına rağmen Atmacalar, Kanarya’yı farklı geçti.

Fener, Trnava’ya döndü

Süper Lig’de haftayı 3-0’lık Rizespor mağlubiyetiyle kapatan Sarı-Lacivertliler, bugünden itibaren Avrupa Ligi için hazırlanacak. Kanarya, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında perşembe günü Spartak Trnava’yla Ülker Stadı’nda oynayacakları mücadelenin hazırlıklarına bugün başlayacak. Mücadele, perşembe günü Ülker Stadı’nda oynanacak.