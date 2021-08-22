Farioli: Sonuna kadar zorladık

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Rizespor ve teknik direktör Bülent Uygun’u tebrik ederek konuşmasına başladı.

Farioli, “Gerçekten rakibimiz bugün sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele etti. Bütün boşlukları kapattı. Bizim girmek istediğimiz o boşlukları hiçbir zaman açmayarak, birlikte koşarak, birlikte fedakarlık göstererek ve birlikte acı çekerek çok iyi bir maç çıkardılar. Onların hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Kendi takımıma gelecek olursam genel olarak memnunuz fakat saha koşulları bugün bizim kendi oyun kimliğimizi, kendi oyun felsefemizi ve mantığımızı yansıtma konusunda bizi çok zorladı. O yüzden saha önemli bir faktördü diyebilirim. Ama biz de çok koştuk, çok mücadele ettik, sonuna kadar zorladık. Gol fırsatlarına da girdik ama maalesef değerlendiremedik. Teknik olarak yaptığımız hatalar maçı bu sonuca taşıdı. Burada rakipler için kendi evinde oynarken büyük bir zorluk çıkartacak takım olarak gördüm ben bugün Rize’yi. O yüzden buraya deplasmana gelecek bütün takımlar için Rize deplasmanı çok zorlu geçecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.