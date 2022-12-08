Farioli: Daha fazla puan toplayacağız

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig ’e verilen arada Corendon Alanyasor, hazırlık maçında Fenerbahçe ’yi konuk etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Alanyaspor , ikinci yarıda 4-0 geriye düştüğü maçı 4-2 tamamladı. Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, kendileri için iyi bir maç olduğunu söyledi. Oyuncuların hem fiziksel hem de oyun içindeki durumunu görmek adına iyi bir fırsat olduğunu belirten İtalyan teknik adam, güçlü rakibine karşı oynayabildikleri için mutlu olduğunu söyledi. Maçın ilk 30 dakikasında iyi oyun sergilediklerini belirten Teknik Direktör Farioli, “Pozisyonda oluşturduk ama son paslarda, pozisyonların sonlarında biraz sorun yaşadık ve gole çeviremedik. Bence maçın en sıkıcı yanı ikinci yarının başında iki gol yememizdi. Bu takım için üzücüydü ama sonrasında yine toparladık, iki tanede gol bulduk. Mücadelemiz iyiydi. En sevindiğim yanı da tüm oyuncularımıza dakika verme fırsatımız oldu. Özellikle genç oyuncular için böyle maçlarda süre almak önemli. Bu yüzden mutluyuz” dedi.





“Takımıma güveniyorum”

Oyuncuların şu ana kadar iyi çalıştığını ve şikayette bulunmadığını söyleyen Francesco Farioli, takımın mantalitelerinin en üst seviyede olduğunu ve bu yüzden mutlu olduğunu ifade etti. Milli takıma giden geç katıldığını söyleyen Farioli, şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini ve memnun olduğunu vurguladı. Lig’de hak ettikleri yerde olduklarını söyleyen Farioli, geriye baktığında daha çok puan alabileceklerini söyledi. Yaşanan zorlukları göz önünde bulundurulması gerektiği vurgusunda bulunan Teknik Direktör Farioli, “Takım çok geç toparlandı, geç hazırlanmaya başladık. Bunlarında normal olduğunu düşünüyorum. Kulüp yönetiminde oyunculara kadar, bende herkes bunun farkında. Bazı zorluklar oluyor. Bizde bunlara karşı mücadele etmek çalışıyoruz. Lig uzun bir süreç bence geri geleceğiz. Daha fazla puan toplayacağız, takımıma güveniyorum” ifadelerini kullandı.

ANTALYA (İHA)



