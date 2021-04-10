Farioli: Biglia yeri doldurulamaz bir oyuncu

Francesco Farioli maç öncesi yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a tabii ki saygımız var. Kendi oyunumuza da saygımız var. Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyle oynayacağız ancak kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Biglia takım için önemli ve yeri doldurması zor bir oyuncu. Onun dışında 8 eksiğimiz var. Kimse kimsenin yerini dolduramaz ama ellerinden geleni yapacaklardır"

"Efe için çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum Bugün ilk maçını oynayacak. Türk futbolu için de önemli bir oyuncu olacak. Geçen hafta Hatayspor maçından sonra hafta içerisinde müthiş bir arkadaşlık göstererek üst düzey antrenmanlar yaptık. Bu durum da inşallah bize galibiyet olarak geri döner" ifadelerini kullandı