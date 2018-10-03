Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası’nın yeni transferi İranlı Farhad Ghaemi, "Türkiye liginde oynamak benim için çok özel olacak." dedi.

Ghaemi, yaptığı açıklamada, Türkiye’ye çabuk alışacağını düşündüğünü belirterek, "Türkler, İran halkı gibi güler yüzlü, sıcak davranışları olan insanlar. İnsanlara karşı yardımcı olmayı seviyorlar. İran halkına çok benziyorlar. Özellikle yemeklerimiz ve tatlarımız birbirine çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Voleybol Efeler Ligi’nde oynayacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ghaemi, "Türkiye ligi kaliteli oyuncuların bulunduğu, mücadelenin üst seviyede olduğu bir lig. Avrupa’nın en iyi ligleri arasında yer alıyor. Buraya gelmeden önce de Türkiye ligini takip ediyordum. Ziraat Bankası da bu ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Güçlü rakiplere karşı mücadele edeceğiz. Türkiye liginde oynamak benim için çok özel olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı voleybolcu, ülkesi dışında farklı bir ligde mücadele edecek olmasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Benim için çok farklı bir sezon olacak. İran Milli Takımı ile uluslararası üst düzeyde birçok mücadelede yer aldım. Fakat lig deneyimi çok farklı. Ülkem dışında farklı bir ligde oynayacak olmaktan dolayı kendimi heyecanlı hissediyorum. Bu değişiklik kariyerim için umarım iyi olacak. Kendime her zaman güvenim tam. Kulübümde önemli başarılar yaşayıp burada kalıcı olmak istiyorum."

Ghaemi, Ziraat Bankası’nın Bulgaristan’da düzenlenecek Balkan Kupası’nda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

AA