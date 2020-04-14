Özellikle, kış aylarında büyük küçük demeden hepimizin geçirmekte olduğu farenjit hastalığını, vücuda verdiği rahatsızlık hissinden ötürü, hepimiz biran önce en az hasarla atlatabilmek isteriz. Bu bakımdan, Faranjit hastalığı nedir, faranjite ne iyi gelir, Faranjiti geçiren besinler ve evde yapılacak içecek ve çözümler nelerdir? İşte, bilinmesi gerekenler. Faranjit, boğazın 'farenks' adı verilen arka kısmının iltihaplanması anlamına gelir. Diğer bir deyiş ile boğaz veya yutak iltihabı olarakta tanımlanabilir. Soğuk havaların başlaması ile görülme sıklığı artmaktadır.

Faranjite ne iyi gelir?

Kış ayının başlaması ile birlikte vaka sayısında hızla artış görülmekte olan faranjit hastalığı, diğer adıyla boğaz iltihabı, yakalanan kişinin özellikle bademcik ve boğazında büyük bir rahatsızlık hissi yaratır. Ayrıca, faranjite yakalanmış kişiye, yakın temas eden diğer kişilerde ise, hızla yayılma özelliği vardır. Bakteri veya virüs kaynaklı olabilmektedir ve tedavi yöntemleri de buna göre belirlenir.

Bol sıvı alımı, ılık çorbalar veya ılık içecekler tercih etmek, sirke veya tuzlu su ile yapılacak gargaralar, istirahat edilecek yerin havasının nemli tutulması, hastalığın verdiği rahatsızlık hissini bir nebze olsun azaltır. Bir hekime gözükerek, alınabilecek ilaçlar dışında, hastalığın semptomlarını azaltabilmek adına evde deneyebileceğiniz birçok tarif mevcuttur.

Faranjit hastalığının belirtileri nelerdir?

Faranjit hastalığının en sık görülen belirtisi, boğazda kuruluk yanma ve batma hissi, boğaz ağrısı ve geniz akıntısıdır. Hastalık beraberinde, çoğu zaman yüksek ateş getirecektir. Ayrıca eklem ağrıları, yorgunluk ve halsizlik had safhada olur. Öksürük, lenf bezlerinin şişmesi ve ses kısıklığı da diğer belirtilerindendir. Faranjiti kolay atlatabilmek için, evde sıvı veya katı olarak tüketilebilecek besinler mevcuttur.

Faranjit nasıl bulaşır?

Grip ve buna benzer soğuk algınlığı ile ortaya çıkmakta olan bazı virüsler ve buna ek olarak hapşırık veya öksürük ile havaya saçılmakta olan salgılar, faranjit ortamına zemin hazırlar. Ayrıca faranjit hastası bir kişi ile yakın temasta bulunmak, yemek yediği veya bir şeyler içtiği nesneleri ağızdan ağıza kullanmakta, çok büyük bir etkendir. Mikroplu ortama dokunduktan sonra ellerin yıkanmadan göz, burun ve ağıza değmesi de hastalığın kolayca vücuda geçişini sağlar.

Sigara ve alkol kullanımı, kuru havada uzun süre kalmak, hava kirliliği, çok sıcak veya soğuk yiyecekler ve içecekler de boğazın tahriş olmasında büyük rol oynar.

Faranjit çeşitleri nelerdir? Sıklıkla kimlerde görülür?

Hastalığın, virüs olarak dışarıdan vücuda alınması dışında, burun tıkanıklığına bağlı olarakta, faranjit olunabilir. Kemik eğriliği, geniz eti, burun tıkanması gibi durumlarda kişi, özellikle geceleri uyurken ağzı açık bir şekilde uyur. Bu durum, farenjit gelişmesini hızlandırır. Boğaz kuruluğu sebebiyle, alerjik faranjit oluşur. Aynı zamanda mevsimsel nezleler, alerjiler, yine mevsime bağlı olarak ortaya çıkan polenler de, faranjit için uygun zemin hazırlar.

2 çeşit faranjit vakası görülmektedir. Bunlardan ilki; 'Akut Faranjit' yani aniden ateş ve boğaz yanması ile ortaya çıkmakta olan şiddetli iltihaplanmalardır. Üst solunum yolu enfeksiyonu olarak da adlandırılabilir.

Bir diğer faranjit türü olan 'Kronik Faranjit' ise, sık sık tekrarlanan akut faranjit sebebiyle gelişebilir. Uzunca bir süre bünyeyi rahatsız eder ancak, semptomları daha hafiftir. Her iki türlü faranjitte de, evde hazırlayabileceğiniz bazı yiyecek ve içeceklerle, hastalığı iyileştirmek veya hafifletebilmek mümkündür.

Faranjiti geçiren besinler ve evde yapılacak içecek ve çözümler nelerdir?

Faranjit hastalığı tedavisi ve iyileşme süreci hızı bakımından, evinizde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz birçok reçete mevcuttur. Bazı karışımlar veya bazı besinleri tek olarak tüketmek hem boğazdaki ağrı ve acı hissini azaltacak, hem kaybettiğiniz gücü yeniden bulmanıza yardımcı olacak, hem de vücudunuzun ateş ile beraber kaybettiği sıvıyı tekrar almanıza yarayacaktır. Bu besinlerin başında herkesin bildiği ve çok rahat temin edebileceği 'sarımsak' bulunur.

Sarımsak, yüzyıllardır doğal antibiyotik olarak, birçok hastalık tedavisinde kullanılmaktadır. Sarımsağı çiğ olarak çiğneyerek, boğazınızdaki mikrobu azaltabilmek veya yok edebilmek mümkündür.

Bal eğer doğal ise, mikrop kırıcı özelliği mevcuttur. Ayrıca, besin değeri yüksek olduğundan, kişinin gereken enerjiyi yeniden kazanmasına yardımcı olur. Boğazın yumuşamasına, ağrı ve acı hissinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Zencefil kullanarak, boğazınızdaki mikrobu kırmanız mümkündür. Eski zamanlardan bu yana zencefil her zaman ilaç gibi tüketilmekte olan bir besin olmuştur. Keskin tadı ve kokusu sebebiyle çiğ tüketmekte zorluk yaşamanız halinde, bal ile karıştırarak hatta içerisine bir tutam da toz karabiber koyarak, 1 tatlı kaşığı sabah aç karnına içildiğinde, hem öksürüğünüzün kesildiğini hem de boğaz ağrılarınızın hafiflediğini fark edeceksiniz.

Limon, tek başına tam bir şifa kaynağı olmakla beraber, hastalık süresince içeceğiniz sıcak içeceklerinize de rahatlıkla katabilirsiniz. Limonun, tek başına çok fazla tüketilmemesi tavsiye edilir. Özellikle, midesi hassas olan kişiler için, tek başına limon suyu tüketmek, mideyi rahatsız edecektir.

Sirke, birçok hastalığın tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle, kış aylarındaki üst solunum yolları enfeksiyonlarını geçirmede sirkenin etkisi büyüktür. Antiseptik içeriği sayesinde, mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.1 çay bardağı ılık suya katılacak olan 1 yemek kaşığı sirke ile gün içerisinde aklınıza geldikçe yapılacak olan gargara, boğazınızı çok rahatlatacaktır.

İşte size faranjiti evde atlatabilmeniz için uygulayabileceğiniz birkaç reçete;

- Bir tutam çam sakızı dövülür ve bal ile karıştırılır. Kıvam çok koyu olacağından sıcak su ile açılır ve günde 2 kez 1 yemek kaşığı tüketilir.

- Rendelenmiş olan zencefili bal ve ılık süt ile tüketerek öksürüğünüze son verebilirsiniz.

- Papatya çayı ve bal karışımı da özellikle alerji sebebiyle faranjit olmuş bünyelerde şifa görevi görür.

-Zerdeçal da ılık süt ve bal ile tüketilmelidir. Öksürükten dolayı ortaya çıkan göğüs ağrılarını da hafifletir.