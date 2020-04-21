Faranjit, burun ve ağız boşluğunun gerisinde oluşan boğaz iltihabına verilen isimdir. Bu hastalık akut ya da kronik olarak ilerleyebilmektedir. Akut faranjit, sürekli tekrarladığı zaman hastalık kronikleşmiş sayılmaktadır. Faranjit, özellikle kış aylarında ortaya çıkarak hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilmektedir. Bu sebeple faranjit ile ilgili ortaya atılan sorular da artış göstermektedir.

Faranjit nedir?

Faranjit, sık rastlanılan bir solunum sistemi hastalığıdır. Hastalık tanısı, yalnızca hastanın şikayetleri dinlenerek konulabilmektedir. Bu sebeple tanı aşamasında fazladan bir tetkik ya da teste ihtiyaç duyulmamaktadır. Faranjit genellikle grip ve soğuk algınlığı ile beraber ortaya çıkmaktadır. Genellikle yetişkinleri etkilese de 4 ile 8 yaş grubundaki çocuklarda da sıkça karşılaşılmaktadır.

Faranjit neden olur?

Faranjit, farklı birçok sebebe bağlı olarak tetiklenmektedir. Bu sebeplerden başlıcaları kış aylarında yaygınlaşan grip ve soğuk algınlığıdır. Bunun yanı sıra; mikrop içeren bir yere ağız ya da burun ile temas etmek de faranjit oluşumuna neden olabilmektedir.

Sigara ve alkol bağımlılığı, diş eti çekilmesi ve kirli hava da hastalık oluşumunu tetikleyici faktörler arasındadır. Özellikle sigara ve alkol gibi zararlı maddeler, enfeksiyonlu lenf bezi oluşumunu etkilemektedir. Diş eti çekilmeleri de tedavi edilmediği taktirde faranjiti tetiklemektedir. Diş etlerinden yayılan enfeksiyonun zamanla boğaz ve boyun bölgesine yayıldığı gözlemlenmektedir.

Faranjit çeşitleri nelerdir?

Faranjit, akut ve kronik olmak üzere iki çeşitte ilerlemektedir. Akut faranjit, ani bir biçimde gelişmekte ve şiddetli enfeksiyonları da beraberinde getirmektedir. Akut faranjit belirtileri yalnızca boğaz çevresinde kalmamakta, vücudun diğer organlarına da yansımaktadır. Kronik faranjit ise, akut faranjite göre daha hafif belirtiler içermektedir. Ancak hastalığın iyileşme süresi akut türüne kıyasla oldukça uzun sürmektedir.

Faranjit belirtileri nelerdir?

Faranjit belirtileri, hastalığın akut ya da kronik seyretmesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Akut faranjit belirtileri; boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, boğazda yanma ve kuruluk, ses kısıklığı, ateş ve halsizliktir. Griple beraber seyreden akut faranjite burun akıntısı da eşlik etmektedir. Akut faranjit hastaları yüksek enfeksiyon riski taşımaktadır. Bu sebeple de bazı durumlarda gözlem altında tutulmaları gerekmektedir.

Kronik faranjit belirtileri, akut faranjitten daha hafif ilerlemektedir. Buna göre kronik faranjit hastalarında; öksürük, yutkunma güçlüğü ve ses kısıklığına rastlanmaktadır. Hastalığın kronik seyretmesi durumunda yüksek ateş ve bademcik şişmesi ise gözlemlenmemektedir.

Kronik faranjit asıl anlaşılır?

Kronik faranjiti, akut faranjitten ayırmanın en büyük belirtisi öksürüklerdir. Hastalarda görülen öksürükler, kısa aralıklarla ve kesik kesik tekrarlanmaktadır. Boğaza bir madde takılmış hissi ve iştahsızlık da kronik faranjitin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Faranjit tedavi yolları

Akut faranjit ve kronik faranjit tedavisi tıpkı hastalık belirtilerinde olduğu gibi kendi içerisinde değişkenlik göstermektedir. Antibiyotik kullanımı bu hastalığın tedavisi için genellikle fayda sağlamamaktadır. Ancak bağışıklık sisteminde ciddi bir gerileme söz konusu olduğunda çeşitli antibiyotikler önerilmektedir.

Antibotik dışında kişiye; ağrı kesici, burun açıcı spreyler, gargara ve öksürük kesici ilaçlar önerilmektedir. Pastil kullanımı genellikle faranjiti hafifletmemektedir. Hastalığın kronik seyrettiği durumlarda ise ilaçların yanı sıra dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.

Faranjit tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kronik faranjit, çoğu zaman tam olarak tedavi edilememektedir. Bu sebeple ilaç tedavisinin hasta tarafından bazı önlemler alınarak desteklenmesi gerekmektedir. Bolca dinlenmek, kirli havadan uzak durmak, alkol ve sigara tüketimini azaltmak hasta tarafından yapılabilecek başlıca durumlardır. Bunların yanı sıra; aşırı sıcak ve soğuk yiyeceklerden uzak durulması, alerjiye neden olan maddelerden uzaklaşılması, üşümemeye özen gösterilmesi ve boğazın da sık sık temizlenmemesi gerekmektedir. Boğaz kuruluğunun önüne geçilmesi için de bolca su tüketimi tavsiye edilmektedir.