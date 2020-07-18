Faranjit hastalığı tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Faranjit ile ilgili bitkisel tedavi yöntemleri vardır. Bu bitkisel yöntemleri uygulayarak kısa sürede faranjitten kurtulmak mümkündür. İlaç tedavisi ile de farenjit tedavisi kısa süre içerisinde sonuç verir.

Faranjit nedir?

Boğazın bölümleri vardır. Boğazda yer alan farenks bölümünün iltihaplanması durumuna farenjit denilmektedir. Halk arasında faranjit boğaz iltihabı veya boğaz ağrısı olarak da adlandırılmaktadır. Faranjit soğuk algınlığı ile birlikte ortaya çıkan bir hastalıktır. Dolayısıyla faranjit hastalığına kış mevsiminde daha fazla rastlanılır. Faranjit hastalığı virüs ve bakteriyel kaynaklı olarak da kendini gösterebilir. Faranjit hastalığı ilerlediği takdirde solunum yollarını tıkayabilir. Boğazlarda şişme ve beyazlaşma meydana gelir. Bu durum da mutlaka bir hekime başvurulması gerekir. Farenjit boğazda apse oluşmasına neden olan bir hastalıktır.

Faranjit belirtileri nelerdir?

- Boğazda batma

- Boğazda yanma hissi

- Öksürük

- Eklem ağrıları

- Yorgunluk ve bitkinlik hissi

- Geniz akıntısı

- Yutkunurken ağrı hissedilmesi

- Boğazda kaşıntı

- Konuşmakta güçlük

Faranjit tedavisi nasıl yapılır?

Faranjitin öncelikle hangi tipte olduğu doktor tarafından tespit edilir. Bakteriyel olarak farenjit tipinde tedavi seçenekleri daha farklı olur. Farenjit tedavisinde antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Ayrıca boğazda ki iltihabı sökmek için iltihap söktürücü ilaçlar hastaya verilir. Faranjitin belirtilerine yönelik tedavi seçenekleri geliştirilir.

​​​​​​​Boğazda yanma ve boğazdaki şişkinlik için çeşitli gargara ilaçları verilir. Gargara ilaçları ile birlikte hastanın boğazı yumuşar ve şişlik ağrı gibi şikayetleri azalır. Eğer faranjit kişide kronik bir hal aldıysa tedavi daha da zorlaşır. Bu durumda hastanın faranjit tedavisi daha uzun sürebilmektedir.

Faranjit tedavisinde hastanın kötü alışkanlıklarından uzak durması oldukça önemlidir. Eğer hasta sigara içiyorsa tedavi süresi boyunca sigaradan uzak durması gerekecektir. Sigara boğaz tahribatına yol açtığından dolayı tedavide geç sonuç alınmasına neden olacaktır. Bunun için hastaların öncelikle bu detaya çok dikkat etmesi gerekiyor. Faranjit tedavisinde bir diğer uygulayacağınız tedavi yöntemi ise toz ve diğer kimyasal ortamlardan uzak durmalısınız. Viral kaynaklı olan faranjit tedavisinde hastaya herhangi bir antibiyotik verilmez. Bu hastalara daha çok ağır gargarası verilir.

Faranjit neden olur?

Pek çok rahatsızlığa bağlı olarak faranjit gelişebilir. Özellikle faranjitin en büyük nedeni soğuk havalara maruz kalmaktır. Soğuk havalarda boğazların aşırı soğuğa maruz kalması ve buzlu içecekler tüketmek boğaz iltihaplanmasına ve apsesine yani faranjita neden olur. Bazı mikroorganizma hastalıkları da faranjite neden olabilir. Faranjitin nedeni doktor teşhisi sonucunda tamamen belli olur. Kızamık ve su çiçeği gibi hastalıklar da faranjit yapar. Ayrıca grip influenza virüsü de yine boğazlarda iltihaplanmaya neden olmaktadır.

Faranjit rahatsızlığı pek çok sebebe bağlı olarak da gelişebilmektedir. Sık sık soğuk algınlığı geçirmek ve atlatmak faranjit hastalığını tetikleyecektir. Bazı alerjik hastalıklar da yine faranjite neden olur. Çok kapsamlı bir şekilde ortaya çıkabilen faranjit hastalığının tespiti doktor tarafından iyi analiz edilmesi gerekir. Reflü ve sinüzit hastalıkları da faranjit hastalığına sebep olur.

Tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler

İlaçlardan ayrı olarak faranjit hastalığı bitkisel çözümler ile birlikte geçen bir çeşit rahatsızlıktır. Faranjit için pek çok bitkisel çözümler vardır. İşte o bitkisel çözümler;

Ekinezya Çayı: Ekinezya çayı faranjit için en çok tercih edilen bitkisel çözümlerden biridir. Ekinezya çayı boğazı yumuşatır ve hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Günde 1 kez ekinezya çayı içerek faranjiti tedavi edebilirsiniz.

Ada Çayı: Ada çayı da boğazı yumuşatan ve iltihabı söken mucizevi bitkisel çözümlerden biridir. Ada çayını günde 2 kez tüketebilirsiniz.

Zerdeçal: Zerdeçal her derde deva olarak bilinir. Faranjit şikayetleri yaşıyorsanız zerdeçalı karıştırarak tüketebilirsiniz.

Nane Limon: Soğuk algınlığı şikayetlerinizi en aza indirir ve faranjit şikayetlerinizi giderir.