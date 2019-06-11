Farah Zeynep Abdullah ve Ekin Koç yarın Veliefendi’de

Gazi Koşusu başta olmak üzere, kariyeri boyunca katıldığı birçok önemli koşudan zaferle ayrılan ve 2400 metre çim pistteki 2 dakika 26 saniye 22 saliselik rekoru 23 yıldır kırılamayan efsane safkan Bold Pilot’un adına düzenlenecek koşu, yarın saat 15.30’da İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. Birçok ünlü ismin katılacağı günün akşamında ise “Açık Havada Sinema Günleri”nin ilk gösterimi olan “BİZİM İÇİN ŞAMPİYON” filminin izlencesi de hipodromda ücretsiz olarak yapılacak.

2 yaşlı safkan İngiliz taylarına mahsus 1000 metre çim pistte koşulacak Bold Pilot Koşusu’nu, “Bizim İçin Şampiyon” filminde rol alan Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah’ın yanı sıra filmin yönetmeni Ahmet Katıksız ve “Ahlat Ağacı”, “Deniz Seviyesi” gibi filmlerden tanıdığımız oyuncu Ahmet Rıfat Şungar da tribünden izleyerek heyecana ortak olacaklar. Koşu sonrası yapılacak törende, koşuyu kazanacak safkanın ilgililerine plaketlerini ise ünlü oyuncular Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah verecek.

Veliefendi Hipodromu’nda yine yarın akşam “Açık Havada Sinema Günleri”nin de startı verilecek. Gazi Koşusu rekortmeni BOLD PILOT ve Türk atçılığının yetiştirmiş olduğu en başarılı jokeylerden Halis Karataş’ın ve genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli eşi Begüm Atman Karataş ile babası TJK Başkanı merhum duayen atçı Özdemir Atman’ın hayatını konu alan “BİZİM İÇİN ŞAMPİYON” filmi, saat 21.00’de halkımızı bekliyor olacak.

Açık hava sinemasının diğer organizasyonları ise şöyle olacak;

21 Haziran Cuma - "Seabiscuit (Zafer Yolu)" saat: 21.30

28 Haziran Cuma - “Organize İşler / Sazan Sarmalı” saat: 21.30

5 Temmuz Cuma - “Savaş Atı” saat: 21.30

Not: Ücretsiz ve halka açık gösterilecek bu filmler sonrası Zeytinburnu Metro ve Metrobüs hattına ücretsiz ring servis kalkacaktır.

Cem BOŞGELMEZ