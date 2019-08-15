Fantezi Futbol’a Yeni Soluk: Bu Sezon Passo Fantezi Futbol Oynanacak

Spor/Futbol müsabakalarının 1 numaralı satış platformu “Passo”, etkinlik dünyasının ardından şimdi de oyun dünyasına giriş yaptı.

Dünyada birçok spor dalında büyük ilgi gören fantezi lig konseptini Süper Lig’e uyarlayan Passo, “Fantezi Futbol Passo” adlı oyununu/uygulamayı futbolseverlerin beğenisine sundu.

Takım uçağıyla seyahat, oyuncularla antrenmanda tanışma fırsatı, uluslararası turnuvaları yerinde izleme gibi hediyelerin yanı sıra özel sürprizlerin de yer alacağı “Fantezi Futbol Passo”, App Store ve Google Play’den indirilebiliyor.

Kazancı: Başka atılımlarımız da olacak

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: Futbol dünyasının paydaşlarından biri olarak teknoloji tarafında da farkındalık yaratmak bizim için önemli bir misyon. Taraftarların Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak stadyumlara giriş yapması gibi operasyonel bir yeniliğin ardından işin eğlence tarafına da dokunmak istedik. Oyun dünyası sürekli gelişen bir sektör ve yakın zamanda Passo olarak bu alanda başka atılımlarımız da olacak. Fantezi Futbol Passo’nun, özellikle kullanıcılara özel deneyimler yaşatması anlamında büyük ilgi görmesini umut ediyoruz.

Fantezi Futbol Passo Nedir?

Kullanıcılar belirli bir bütçeyle Spor Toto Süper Lig takımlarının futbolcularından kendilerine özel bir takım oluşturuyor. Futbolcuların gerçek maç istatistiklerine göre aldıkları puanlarla takımlar her hafta sonunda sıralamaya giriyor. Haftalık, aylık ve sezonluk sıralamada en üstlerde yer alanlar belirli ödüller kazanıyor.



