Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri
Corona virüs insan yaşamında birçok dengeyi adeta altüst etti. İnsanlar evlerine kapandı, çoğu ev ofise dönüştürüldü. Peki bu ilginç dönemde evde kendimizi geliştirmek, daha keyifli zaman geçirmek için neler yapmalıyız? İşte Fanatik'ten sizler için günlük dozaj kıvamında 5 öneri...
*OKUMALIK
Türkiye’de hayat normalleşmeye doğru giderken futbol topu da sahalara dönüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, liglerin yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.
*İZLEMELİK
Caner Erkin'den müthiş kafa golü...
Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de takım halinde yapılan antrenmanlara bir süreliğine ertelemişti. Antrenmana Caner Erkin'in şık golleri damga vurdu.
*DENEMELİK
Plank hareketi, başta karın kasları olmak üzere merkez kaslarını çalıştıran bir egzersizdir. Farklı plank varyasyonlarını yapmak, duruşu ve esnekliği iyileştirici bir etki ortaya koyar. Ayrıca sırt ağrılarını azaltır ve ruhsal yönden de yarar sağlar. Peki, Plank hareketleri nasıl yapılır? İşte alternarif 5 plank pozisyonu!
*EĞLENCELİK
Youtube, Instagram, Twitter ve TikTok gibi uygulamalarda vaktinin çoğunu geçiren spor ve magazin dünyasının yıldızları, özel hayatlarından paylaşımlar yapıyor. Karşınızda sporcuların ve magazin dünyasının karantina günlükleri!
*TAKİP ETMELİK
İspanya, İtalya ve ABD'de durum ne? Maskeler ücretsiz mi? Aşı gelişmesinde son durum nedir? Bu soruların hepsi gün gün Fanatik Tv'de Nihat Uzel'in hazırlayıp sunduğu Corona Virüs Özel Gündemi programında inceleniyor... İşte tüm merak edilenler ve Corona virüs gündemi...