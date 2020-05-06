*OKUMALIK

Türkiye’de hayat normalleşmeye doğru giderken futbol topu da sahalara dönüyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü, liglerin yeniden başlaması için geri sayıma geçildi.

*İZLEMELİK

Caner Erkin'den müthiş kafa golü...

Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından kulüpler de takım halinde yapılan antrenmanlara bir süreliğine ertelemişti. Antrenmana Caner Erkin'in şık golleri damga vurdu.

*DENEMELİK

Plank hareketi, başta karın kasları olmak üzere merkez kaslarını çalıştıran bir egzersizdir. Farklı plank varyasyonlarını yapmak, duruşu ve esnekliği iyileştirici bir etki ortaya koyar. Ayrıca sırt ağrılarını azaltır ve ruhsal yönden de yarar sağlar. Peki, Plank hareketleri nasıl yapılır? İşte alternarif 5 plank pozisyonu!

*EĞLENCELİK

Youtube, Instagram, Twitter ve TikTok gibi uygulamalarda vaktinin çoğunu geçiren spor ve magazin dünyasının yıldızları, özel hayatlarından paylaşımlar yapıyor. Karşınızda sporcuların ve magazin dünyasının karantina günlükleri!

*TAKİP ETMELİK

İspanya, İtalya ve ABD'de durum ne? Maskeler ücretsiz mi? Aşı gelişmesinde son durum nedir? Bu soruların hepsi gün gün Fanatik Tv'de Nihat Uzel'in hazırlayıp sunduğu Corona Virüs Özel Gündemi programında inceleniyor... İşte tüm merak edilenler ve Corona virüs gündemi...



