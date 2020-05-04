*OKUMALIK

Fenerbahçe takımın başına getirmek için görüşmelerde bulunduğu Nenad Bjelica ile temaslarını sürdürürken Hırvat teknik adam Sarı-Lacivertli takımda nasıl bir etki yapacak merak edilmeye devam ediliyor.

*İZLEMELİK

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümde hem dokunulmazlık oyunu hem de eleme adayı heyecanı yaşandı.

*DENEMELİK

Real Madrid'in 34 yaşındaki yıldız oyuncusu Sergio Ramos, disiplini elden bırakmıyor. Corona virüs salgını sebebiyle verilen arayı en verimli şekilde değerlendiren başarılı stoper, antrenman görüntülerini paylaşarak izleyenleri adeta spor yapmaya özendirdi.

*EĞLENCELİK

Form Assist Spor Direktörü Emekli SAT Komandosu Önder Akgün, Ramazan döneminde hayatınıza yön verecek sorulara Fanatik Gazetesi Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında yanıt verdi! Ramazanda beslenmeden, spor yapmaya kadar bir çok soruyu sizler için IG Tv’de yanıtlarken Komando eğitimi döneminde gerçekleşen bir anısını da izleyicilerle paylaştı..

*TAKİP ETMELİK

Ali Ece'nin ilginç 'İçimizdeki İrlandalılar' anısı!

Gazetemiz yazarı Ali Ece'nin ilginç 'İçimizdeki İrlandalılar' anısı gündem yarattı. Yeşilçam'ın efsanelerinden Gardrop Fuat'la maç izledim' diyen Ali Ece'nin anıları sosyal medyada büyük ilgi gördü.