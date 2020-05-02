Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri
Corona virüs hepimizin hayatını adeta kilitlemeye, bizleri evlerimize kapatmaya devam ediyor. Peki bu 4 duvar arasında olma durumunu nasıl atlatabiliriz? İşte Fanatik'ten sizler için bugün keyifle takip edebileceğiniz ya da yapabileceğiniz 5 öneri...
*OKUMALIK
Kara Kartal ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül geleceği ile ilgili kararı verdi, yönetime mesaj gönderdi: "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum"
*İZLEMELİK
Adı Galatasaray'la anılan 27 yaşındaki Aytaç Kara oyuncu corona virüs sebebiyle liglere verilen arada çalışmayı elden bırakmayan isimlerden...
*DENEMELİK
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Parma'lı Bruno Alves, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere adeta taş çıkarttı.
*EĞLENCELİK
ÇOK KONUŞULAN KARE!
Futbolun corona virüs nedeniyle durmasının ardından hepimiz eski maçları seyrediyor ve eskiyi yad ediyoruz. Geçmiş zamanda futbolun güzelliği de yarattığı fotoğraflarla ölümsüzleşirken biz de size futbol tarihine damga vuran fotoğrafları hatırlatmak istedik. İşte arşivin tozlu raflarından çıkan o efsane fotoğraflar!
*TAKİP ETMELİK
Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...