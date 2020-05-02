*OKUMALIK

Kara Kartal ile sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül geleceği ile ilgili kararı verdi, yönetime mesaj gönderdi: "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum"

*İZLEMELİK

Adı Galatasaray'la anılan 27 yaşındaki Aytaç Kara oyuncu corona virüs sebebiyle liglere verilen arada çalışmayı elden bırakmayan isimlerden...

*DENEMELİK

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Parma'lı Bruno Alves, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gençlere adeta taş çıkarttı.

*EĞLENCELİK

ÇOK KONUŞULAN KARE!

Futbolun corona virüs nedeniyle durmasının ardından hepimiz eski maçları seyrediyor ve eskiyi yad ediyoruz. Geçmiş zamanda futbolun güzelliği de yarattığı fotoğraflarla ölümsüzleşirken biz de size futbol tarihine damga vuran fotoğrafları hatırlatmak istedik. İşte arşivin tozlu raflarından çıkan o efsane fotoğraflar!

*TAKİP ETMELİK

Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...