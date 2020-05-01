*OKUMALIK

Süper Lig’de gol kralı olan, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Gökhan Ünal, Aslan’ın kapısından nasıl döndüğünü anlattı.

*İZLEMELİK

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, corona virüsü salgınının Avrupa ve Türk futboluna yansımaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu

*DENEMELİK

Evde bu süreçte sadece kendi vücut ağırlığınızla uygulayabileceğiniz, antrenman programlarına ekleyebileceğiniz ve tercihinize göre günün herhangi bir zaman diliminde uygulayabileceğiniz, oruç tutanların da programlarına ekleyebileceği hem bacakları hem karın bölgesini çalıştıran alternatif 4 egzersizi sizler için derledik.

*EĞLENCELİK

Survivor 2020'de bu akşam Acun Medya ile Survivor 2020 yarışmacıları arasında voleybol maçı oynandı. Nisa ile Evrim karşısında Acun Ilıcalı, İrem Kanan yer aldı. Başa baş geçen mücadelede Evrim Keklik maç sonunda büyük şok yaşadı

*TAKİP ETMELİK

Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...







