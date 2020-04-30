Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri
Corona virüs hepimizin hayatını adeta kilitlemeye, bizleri evlerimize kapatmaya devam ediyor. Peki bu 4 duvar arasında olma durumunu nasıl atlatabiliriz? İşte Fanatik'ten sizler için bugün keyifle takip edebileceğiniz ya da yapabileceğiniz 5 öneri...
*OKUMALIK
Galatasaray'ın son şampiyonluklarında attığı kritik gollerle pay sahibi olan Sofiane Feghouli, Fanatik'e konuştu ve hem gündemi hem de 20 sene sonra 3 puan aldıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.
*İZLEMELİK
Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olduğu iddia edilen Falcao, karantina günlerinde ailesiyle antrenmanlarını sürdürüyor.
*DENEMELİK
Artık evde kalıyoruz. Peki spor yapmayı bırakacak mıyız? Tabii ki hayır... İşte kol kaslarını güçlendirmenin püf noktaları...
*EĞLENCELİK
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katma planları yaptıkları belirtilen N'Sakala çalışmalarına devam ediyor.
*TAKİP ETMELİK
Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...