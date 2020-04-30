*OKUMALIK

Galatasaray'ın son şampiyonluklarında attığı kritik gollerle pay sahibi olan Sofiane Feghouli, Fanatik'e konuştu ve hem gündemi hem de 20 sene sonra 3 puan aldıkları Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

*İZLEMELİK

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Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olduğu iddia edilen Falcao, karantina günlerinde ailesiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

*DENEMELİK

Artık evde kalıyoruz. Peki spor yapmayı bırakacak mıyız? Tabii ki hayır... İşte kol kaslarını güçlendirmenin püf noktaları...

*EĞLENCELİK

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katma planları yaptıkları belirtilen N'Sakala çalışmalarına devam ediyor.

*TAKİP ETMELİK

Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...