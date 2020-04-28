Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri
Corona virüs insan yaşamında birçok dengeyi adeta altüst etti. İnsanlar evlerine kapandı, çoğu ev ofise dönüştürüldü. Peki bu ilginç dönemde evde kendimizi geliştirmek, daha keyifli zaman geçirmek için neler yapmalıyız? İşte Fanatik'ten sizler için günlük dozaj kıvamında 5 öneri...
*OKUMALIK
Yeni bir yapılanmaya giden ve Sergen Yalçın'la adeta öze dönüşü yaşamak isteyen Beşiktaş'ın son durumunu ve gelecek ihtimallerini yazarımız Ali Ece değerlendirdi.
*İZLEMELİK
Süper Lig'de yıllarca top koşturan İsveç Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Erkan Zengin, İsveç-Türkiye arasındaki çok konuşulan Corona virüs hattını yorumladı.
*DENEMELİK
Artık evde kalıyoruz. Peki spor yapmayı bırakacak mıyız? Tabii ki hayır... İşte sağlam karın kası elde etmenin püf noktaları...
*EĞLENCELİK
Karantina günlerinin en çok zaman geçirilen aktivitesi ise tabii ki konsol oyunları... Peki arkadaşınızı farklı yenerseniz? Bruma öyle yaptı... 5-0...
*TAKİP ETMELİK
Corona virüs salgınında bilgilendirmeleri ve sakin tavrıyla ön plana çıkan profesörlerden olan Mehmet Ceyhan, ayak parmaklarının mavi ve mor renge dönüşmesinin sebeplerini ve yapılması gerekenleri anlattı.