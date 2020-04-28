*OKUMALIK

Yeni bir yapılanmaya giden ve Sergen Yalçın'la adeta öze dönüşü yaşamak isteyen Beşiktaş'ın son durumunu ve gelecek ihtimallerini yazarımız Ali Ece değerlendirdi.

*İZLEMELİK

Süper Lig'de yıllarca top koşturan İsveç Milli Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Erkan Zengin, İsveç-Türkiye arasındaki çok konuşulan Corona virüs hattını yorumladı.

*DENEMELİK

Artık evde kalıyoruz. Peki spor yapmayı bırakacak mıyız? Tabii ki hayır... İşte sağlam karın kası elde etmenin püf noktaları...

*EĞLENCELİK

Karantina günlerinin en çok zaman geçirilen aktivitesi ise tabii ki konsol oyunları... Peki arkadaşınızı farklı yenerseniz? Bruma öyle yaptı... 5-0...

*TAKİP ETMELİK

Corona virüs salgınında bilgilendirmeleri ve sakin tavrıyla ön plana çıkan profesörlerden olan Mehmet Ceyhan, ayak parmaklarının mavi ve mor renge dönüşmesinin sebeplerini ve yapılması gerekenleri anlattı.