Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri
Corona virüs hepimizin hayatını adeta kilitlemeye, bizleri evlerimize kapatmaya devam ediyor. Peki bu 4 duvar arasında olma durumunu nasıl atlatabiliriz? İşte Fanatik'ten sizler için bugün keyifle takip edebileceğiniz ya da yapabileceğiniz 5 öneri...
*OKUMALIK
Süper Lig ne zaman başlayacak ya da başlayacak mı? En çok merak edilen sorulardan birini Fanatik, Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'ya sordu.
*İZLEMELİK...
Corona virüs futbolla birlikte transfer borsasını da vurdu. Artık kulüpler dagha az maliyetli oyunculara yöneliyor. Onlardan biri de Fenerbahçe'nin istediği Omer Atzili...
*DENEMELİK
Karantina günlerinde en çok ilgi duyulan işlerden biri de spor yapmak... Dışarı çıkmanın neredeyse imkansız hae geldiği bugünlerde evde spor yapmak hiç de zor değil.
*EĞLENCELİK
AGÜERO OYNAIP AGÜERO KAÇIRIRSA...
Evde konsol oyunu oynamak herkesin zevki... Peki ya mesleğiniz futbolsa...? Dünyaca ünlü yıldız Agüero kendi kaçırdığı gole böyle tepki verdi
*TAKİP ETMELİK
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