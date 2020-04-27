*OKUMALIK

Süper Lig ne zaman başlayacak ya da başlayacak mı? En çok merak edilen sorulardan birini Fanatik, Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'ya sordu.

*İZLEMELİK...

Corona virüs futbolla birlikte transfer borsasını da vurdu. Artık kulüpler dagha az maliyetli oyunculara yöneliyor. Onlardan biri de Fenerbahçe'nin istediği Omer Atzili...

*DENEMELİK

Karantina günlerinde en çok ilgi duyulan işlerden biri de spor yapmak... Dışarı çıkmanın neredeyse imkansız hae geldiği bugünlerde evde spor yapmak hiç de zor değil.

*EĞLENCELİK

AGÜERO OYNAIP AGÜERO KAÇIRIRSA...

Evde konsol oyunu oynamak herkesin zevki... Peki ya mesleğiniz futbolsa...? Dünyaca ünlü yıldız Agüero kendi kaçırdığı gole böyle tepki verdi

*TAKİP ETMELİK

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