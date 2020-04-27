Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri

Corona virüs hepimizin hayatını adeta kilitlemeye, bizleri evlerimize kapatmaya devam ediyor. Peki bu 4 duvar arasında olma durumunu nasıl atlatabiliriz? İşte Fanatik'ten sizler için bugün keyifle takip edebileceğiniz ya da yapabileceğiniz 5 öneri...

27 Nisan 2020, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Fanatik'ten 'bugün yapılması gerekenler'de 5 öneri

*OKUMALIK

Süper Lig ne zaman başlayacak ya da başlayacak mı? En çok merak edilen sorulardan birini Fanatik, Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'ya sordu.

*İZLEMELİK...

Corona virüs futbolla birlikte transfer borsasını da vurdu. Artık kulüpler dagha az maliyetli oyunculara yöneliyor. Onlardan biri de Fenerbahçe'nin istediği Omer Atzili...

*DENEMELİK

Karantina günlerinde en çok ilgi duyulan işlerden biri de spor yapmak... Dışarı çıkmanın neredeyse imkansız hae geldiği bugünlerde evde spor yapmak hiç de zor değil. 

*EĞLENCELİK

AGÜERO OYNAIP AGÜERO KAÇIRIRSA...

Evde konsol oyunu oynamak herkesin zevki... Peki ya mesleğiniz futbolsa...? Dünyaca ünlü yıldız Agüero kendi kaçırdığı gole böyle tepki verdi

*TAKİP ETMELİK

Son dakika haberleri, anlık gelişmeler... Futboldan magazine, Corona virüs salgınından dünyadaki tüm olaylara kadar anlık takip için tabii ki Fanatik Twitter hesabı sizlerin hizmetinde...



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